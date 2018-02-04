Саакашвілі пообіцяв представити альтернативний уряд

Копирайт изображения UNIAN Image caption Наприкінці січня суд вирішив помістити Міхеіла Саакашвілі під нічний домашній арешт

Акція прихильників колишнього очільника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі на Європейській площі у Києві завершилася.

Наступне віче анонсували 18 лютого.

Як заявив зі сцени на Європейській площі депутат парламенту і соратник пана Саакашвілі Юрій Дерев'янко, президента України закликали "прийти в цей день на Майдан і оголосити про свою відставку".

Він також додав, що 18 лютого о 12:00 планується проведення побідних акцій не лише у Києві, але й "в усіх областях України". Цю резолюцію схвалили учасники мітингу.

За словами організаторів, автоколона мітингувальників з близько 30 машин вирушила додому до Петра Порошенка, щоби особисто вручити йому запрошення на акцію 18 лютого.

На віче також виступив лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі, який за рішенням суду з кінця січня перебуває під нічним домашнім арештом.

"18 числа ми вам представимо альтернативний уряд і десятку кандидатів у президенти, щоб ви вибирали", - заявив зі сцени на Європейській площі Міхеіл Саакашвілі.

Копирайт изображения Поліція Києва

Перед віче прихильники "Руху нових сил" пройшли центром столиці від парку Шевченка вулицею Володимирська до Михайлівської площі, потім - до Європейської площі.

Учасникам акції довелося дещо змінити маршрут ходи через акцію громадського об'єднання "АвтоЄвроСила", що вимагає доступного розмитнення авто на єврономерах, яка відбувалася вздовж вулиці Хрещатик.

Організатори "Маршу за майбутнє" заявляли, що сьогоднішня акція - це початок кампанії із вимогою "демонтажу системи". Першочерговою вимогою учасників акції є відставка президента, а потім - проведення парламентських виборів та формування нового уряду.

Через декілька акцій, які відбувалися у неділю, порядок у центрі Києва охороняло близько двох тисяч пправоохоронців, повідомили у поліції Києва.

Участь у марші "Руху нових сил" взяли, за різною інформацією, взяли від 2-4 до 10 тисяч людей.

Недільні марші політична сила Міхеіла Саакашвілі проводить з жовтня 2017 року, тоді вони проходили під гаслом "За імпічмент". "Марш за майбутнє" - перша акція, організована у 2018 році.