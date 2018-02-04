Посол України попередив депутатів з ФРН, які поїхали до Криму

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що візит німецьких депутатів до анексованого Росією Криму може мати "дуже прикрі наслідки".

"Безвідповідальний вояж кількох німецьких політиків з партії AfD місцевого масштабу на незаконно окупований Крим може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно", - зазначив він у Twitter.

У суботу делегація німецьких депутатів від правої партії "Альтернатива для Німеччини" прибула на анексований півострів.

Російські ЗМІ повідомляють, що ці депутати пробудуть в Криму до 9 лютого.

Нагадаємо, що в квітні 2016 року Крим відвідав депутат Європарламенту від АдН Маркус Претцель. Політик брав участь у триденному Ялтинському міжнародному економічному форумі (ЯМЕФ).

У березні 2017 року на анексований півострів прибула делегація з 20 людей, серед яких депутати Європейського парламенту, політики з ЄС, Сербії й інших країн, в тому числі й з самої України.

Дії цих політиків у МЗС тоді розглянули "як вияв свідомої зневаги до ключових принципів міжнародного права", передусім суверенітету і територіальної цілісності.