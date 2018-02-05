Номінальний керівник КНДР відвідає Південну Корею

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Номінальний керівник КНДР 90-річний Кім Йон Нам очолить північнокорейську делегацію, яка прибуде у п'ятницю на відкриття зимових Олімпійських Ігор в Південній Кореї. Про це повідомило південнокорейське міністерство об'єднання Республіки Корея.

Кім Йон Нам - голова Президіуму Верховних народних зборів КНДР з 1998 року. Відповідно до північнокорейської конституції, він є вищою посадовою особою держави.

Реальна влада в Північній Кореї належить Кім Чен Ину, який очолює правлячу Трудову партію КНДР.

Кім Йон Нам стане першим високопосадовцем з Пхеньяна, який відвідає Південну Корею за останні чотири роки.

Участь Північної Кореї в Зимових Олімпійських Іграх розглядається як дипломатичний маневр в умовах санкцій та посилення тиску на країну через її ядерну та ракетну програму.

Анонімний представник адміністрації південнокорейського президента повідомив ВВС, що, за офіційними даними Сеула, візит Кім Йон Нама демонструє готовність Півночі покращити відносини між двома країнами і показує щирість намірів країни.

Окрім Кім Йон Нама в офіційну делегацію КНДР включили також трьох високопосадовців та 18 помічників.

Раніше в своєму новорічному зверненні північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про відкритість до діалогу та намір відправити спортивну делегацію на Ігри в південнокорейському Пхьоньчхані.

Спортсмени двох корейських держав на церемонії відкриття Ігор пройдуть під спільним прапором.

Востаннє спортсмени з двох країн вийшли на церемонію разом під прапором Корейського півострова понад 10 років тому, на зимових Олімпійських Іграх 2006 року в Турині.

Пхеньян має намір відправити свою делегацію і на Паралімпійські ігри, які пройдуть в березні.