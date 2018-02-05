На Філіппінах впав рівень щеплень через французьку вакцину

Копирайт изображения TED ALJIBE/AFP/Getty Images Image caption Препарат Dengvaxia

Побоювання щодо французької вакцини проти гарячки денге призвело до значного скорочення загального рівня вакцинації на Філіппінах.

Заступник міністра охорони здоров'я Філіппін Енріке Домінго заявив, що багато батьків відмовляються вакцинувати дітей від поліомієліту, вітряної віспи та правця.

Він повідомив, що рівень вакцинації на Філіппінах в останні роки впав до 60%.

Побоювання викликав препарат Dengvaxia, розроблений французькою компанією Sanofi.

Французька компанія і місцеві експерти наголошують, що немає жодних доказів, які б доводили, що хтось помер через вакцинацію препаратом.

Проте Sanofi минулого року попереджала, що вакцина може погіршувати захворювання у деяких людей, які раніше не хворіли.

На гарячку денге щороку хворіють понад 400 млн людей в усьому світі. Dengvaxia є першою в світі вакциною проти цієї хвороби.

Що викликало побоювання щодо Dengvaxia?

У 2016-17 роках на Філіппінах вакцинували препаратом Dengvaxia понад 800 тисяч дітей. Чотирнадцять з них померли.

У минулому році вакцинувати препаратом Dengvaxia припинили, оскільки Філіппіни розпочали розслідування причин смерті дітей.

У суботу лікарі з організації Doctors for Public Welfare заявили, що клінічний огляд, проведений патологоанатомами Філіппінського госпіталю, встановив, що смерть дітей не була пов'язана з вакциною, повідомляє Daily Inquirer.

Якою є реакція Sanofi

У заяві французька компанія зазначила: "Експерти Університету Філіппін та Філіппінського госпіталю підтвердили..., що на даний момент немає жодних доказів безпосереднього зв'язку вакцини Dengvaxia з будь-якою із 14 смертей".

В компанії наголошують, що не повідомлялося про жодний випадок смерті через випробування Dengvaxia, а також внаслідок вакцинації понад 1 млн людей.

У листопаді минулого року Sanofi оголосила, що вакцина може посилити хворобу у людей, які раніше не хворіли.

У своїй останній пораді щодо вакцини Всесвітня організація охорони здоров'я зазначила, що "до повного огляду ВООЗ рекомендуватиме вакцинацію тільки для осіб, документи яких підтверджують попередній випадок захворювання на гарячку денге".

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