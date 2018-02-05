Китаянка за гроші годує дітей на вулиці своїм молоком

Копирайт изображения PEAR VIDEO Image caption Плакат пояснює, що мати готова годувати чужих дітей за 10 юаней (1,6 долара) за хвилину

Молода мати у Китаї продає на вулиці своє грудне молоко, щоб сплатити рахунки за лікування своєї хворої дитини.

На відео, яке розмістив стартап Pear Video на відеохостингу Miaopai, мати та її чоловік пояснили, що мають зібрати приблизно 16 тисяч доларів для своєї доньки, яка перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Відеозапис набрав понад 2,4 млн переглядів після того, як відео поширили в китайській соціальній мережі Sina Weibo. Користувачі залишили під відео понад 5 тис. коментарів.

Відео зняли в дитячому парку міста Шеньчжень, яке знаходиться в провінції Гуандун.

На відео мати говорить, що має швидко зібрати гроші, оскільки одна з її доньок-близнючок перебуває у відділенні інтенсивної терапії лікарні в Шеньчжені.

Користувачі в інтернеті переважно зі співчуттям поставилися до проблеми, з якою стикнулися батьки хворої дівчинки.

Вони закликали перехожих "дати їм гроші". Дехто з коментаторів пообіцяв допомогти батькам грошима, коли побачать їх на вулиці.

Але деякі користувачі були менш співчутливими. Дехто назвав вчинок матері "вульгарним способом просити про допомогу".

"Кожен може зрозуміти, що ти безпорадний і сподіваєшся отримати допомогу, але як можна зберегти свою гідність, якщо маєш продавати молоко?", - написав один з коментаторів.

Інший користувач піддав критиці такі негативні коментарі. "Ті, хто каже огидні речі в інтернеті, повинні подумати, що якби це була ваша дитина, ви турбувалися би про збереження обличчя чи про життя дитини?", - написав він.

Останніми роками китайську систему охорони здоров'я критикують через переповненість лікарень.

Пацієнтам інколи доводиться доплачувати за те, щоб потрапити до лікаря без черги.