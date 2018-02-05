У Кенії вбили провідного борця з торгівлею слоновою кісткою

Копирайт изображения TIM SLOAN/AFP/Getty Images Image caption Есмонд Бредлі Мартін

У Кенії вбили одного з провідних у світі розслідувачів незаконної торгівлі слоновою кісткою та рогами носорогів.

75-річного американця Есмонда Бредлі Мартіна з колотою раною шиї знайшла дружина в їхньому будинку у Найробі в Кенії.

Колишній спеціальний посланець ООН з охорони носорогів відомий своєю роботою під прикриттям щодо чорного ринку.

Нещодавно Есмонд Бредлі Мартін повернувся з поїздки до М'янми.

Кореспондент ВВС в Найробі Алістер Лайтхед повідомляє, що пана Мартіна вбили, коли він писав про результати цієї поїздки.

Поліція досліджує обставини злочину, проте підозрює, що чоловіка вбили під час погано спланованого грабунку.

Кореспондент ВВС зазначає, що пан Мартін десятки років ризикував своїм життям, коли таємно фотографував та документував нелегальний продаж слонової кістки і рогів носорогів. Він подорожував до Китаю, В'єтнаму та Лаосу, де видавав себе за покупця, допомагаючи з'ясувати рівень цін на чорних ринках.

Він вперше відправився в Кенію зі США в 1970-х роках, коли спостерігалося різке збільшення вбивств слонів через слонову кістку.

Його робота на ринках слонової кістки допомогла у тиску на Китай. У 1990-і роки Пекін заборонив торгівлю рогом носорога. Цього року у Китаї набула чинності заборона на торгівлю слоновою кісткою на території країни.

Копирайт изображения TAO-CHUAN YEH/AFP/Getty Images Image caption Есмонд Бредлі Мартін оглядає конфісковані роги носорогів на острові Тайвань, 1993 рік

Колеги-зоозахисники віддають данину пам'яті пана Мартіна в соціальних мережах.

Модник та запальний активіст

Алістер Лайтхед, BBC News, Найробі

Завжди модно одягнений, з яскравою хустинкою у кишені піджака, Есмонд Бредлі Мартін одразу переходив до справи.

Він був добре знаною та шанованою фігурою у спільноті захисників природи, великим ентузіастом, непохитним у зусиллях завдати удару по браконьєрству.

В одній з головних доповідей з Лаосу минулого року Есмонд Бредлі Мартін разом зі своєю колегою Люсі Він наголосив, що нелегальний ринок у цій країні розвивається найшвидшими темпами у світі.

Вони ризикували своєю безпекою, перебуваючи в китайському казино разом зі злочинцями та контрабандистами, щоб дослідити нелегальні ринки під видом торговців і дізнатися останні ціни.

Робота всього його життя полягала у боротьбі зі знищенням дикої природи. Есмонд Бредлі Мартін написав велику кількість поважних доповідей та досліджень щодо проблеми торгівлі слоновою кісткою та рогами носорогів.

Смерть Есмонда Бредлі Мартіна є величезною втратою для міжнародної природоохоронної спільноти.