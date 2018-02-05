Мікропластик загрожує морським гігантам - вчені

Копирайт изображения Simon Pierce/Marine Megafauna Foundation Image caption Китова акула біля мексиканського Ісла-Мухерес

Науковці заявили про необхідність вивчити вплив мікропластику на китів, акул та скатів - великих морських тварин, які відфільтровують з води крихітну їжу, на зразок планктону.

Вони зазначають, що мікропластик становить великий ризик для океанських гігантів.

За оцінками, деякі кити можуть поглинати сотні фрагментів пластику на день.

Пріоритетними зонами для моніторингу називають Мексиканську затоку, Середземне море, Бенгальську затоку та Кораловий трикутник.

Дослідники зі США, Австралії та Італії вивчили дані про загрози великим тваринам-фільтрам від мікропластику. Невеликі частинки пластику довжиною менше п'яти міліметрів можуть шкодити й океану, і водним організмам.

Забруднення мікропластиком може призвести до зменшення чисельності великих морських тварин, які харчуються фільтруванням, кажуть науковці.

Втім, докладних досліджень про ці ризики дуже мало.

Копирайт изображения Elitza Germanov/Marine Megafauna Foundation Image caption Скат-рогач плаває біля пластику в Індонезії

Дослідження показали наявність у тілах китових акул та китів-смугачів хімікатів, пов'язаних з пластмасою.

"Ці пластичні токсини становлять серйозну загрозу для здоров'я цих тварин, оскільки вони можуть змінювати, серед іншого, гормони, що регулюють ріст і розвиток організму, метаболізм та репродуктивні функції", - розповідає одна з дослідниць, професор Марія Фоссі з Сієнського університету в Італії.

Копирайт изображения Elitza Germanov/Marine Megafauna Foundation

За оцінками, китові акули, що харчуються поблизу мексиканського півострова Каліфорнія можуть всотувати до 200 елементів пластику на добу.

А смугачі у Середземному морі ковтають до 2 000 мікропластичних частинок на добу.

Копирайт изображения Elitza Germanov/Marine Megafauna Foundation Image caption Мікропластик під мікроскопом

Повідомляли, що в туші кита, який викинувся на берег у Франції, виявили 800 кг пластику, а в середині іншого кита в Австралії знайшли шість квадратних метрів пластикової плівки і 30 заповнених пластиком мішків, зазначають науковці.