Спадкоємця імперії Samsung звільнили з в'язниці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лі Джейон на одному з попередніх судових засідань

Спадкоємця імперії Samsung Лі Джейона звільнили з-під варти після того, як суд у Південній Кореї призупинив виконання його вироку. Пана Джейона засудили до п'яти років ув'язнення за підкуп екс-президента країни.

Апеляційний суд підтримав вирок частково, але вирішив звільнити чоловіка з-під варти.

Очікується, що Верховний суд країни оскаржить це рішення.

Ця справа набула широкого розголосу в країні на фоні обурення громадян великими компаніями, відомими як "чеболі", і їхнім впливом на суспільство.

Скандал

Лі Джейон фактично очолює корпорацію, яка є найбільшим у світі виробником смартфонів. Його арештували у лютому минулого року за звинуваченнями у корупції.

Зокрема, йшлося про хабарництво, розкрадання майна, а також приховування активів за кордоном.

49-річного мільярдера звинуватили у тому, що він пожертвував 36 млн доларів неприбутковому фонду, яким керувала Чхве Сун Сіль, подруга колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хе, в обмін на політичні преференції.

Прокурори заявили, що ці пожертви дозволили Лі Джейону отримати урядову підтримку програмі реструктуризації Samsung і зміцнили його контроль над компанією.

Пан Лі відкинув усі звинувачення.

Лі Джейон очолив компанію після того, як у 2014 році у його батька, Лі Гонхі, стався інфаркт.

Скандал із Samsung став однією зі складових справи про корупцію та імпічменту президента Південної Кореї Пак Кин Хе. Її подруга Чхве Сун Сіль вже відбуває ув'язнення за корупцію.