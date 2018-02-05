Саакашвілі законно не дали статус біженця - рішення суду

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міхеіл Саакашвілі має дозвіл на законне перебування в Україні

Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив, що Державна міграційна служба законно відмовила Міхеілу Саакашвілі у наданні статусу біженця або особи, що потребує додаткового захисту.

Адвокати пана Саакашвілі вже пообіцяли оскаржити це рішення у касаційній інстанції.

3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав законною відмову Державної міграційної служби, проте Міхеіл Саакашвілі оскаржив це рішення в апеляційному суді.

Сьогоднішнє рішення суду означає, що екс-президент Грузії більше не зможе претендувати на статус особи, яка потребує додаткового захисту. У разі, якби такий статус було надано, це б виключило можливість його депортації чи видворення з України.

Проте пан Саакашвілі досі має право на законне перебування в Україні.

Державна міграційна служба 30 листопада 2017 року продовжила Міхеілу Саакашвілі дозвіл на законне перебування в Україні на три місяці.

У розмові з ВВС Україна адвокат пана Саакашвілі Павло Богомазов підтвердив, що цей дозвіл чинний до 1 березня 2018 року.

З іншого боку, адвокат Міхеіла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький припустив, що сьогоднішнє рішення суду посилює ризики того, що влада готує план випровадження політика з України або незаконної екстрадиції.

Влада Грузії зверталась до України з проханням про екстрадицію колишнього керівника цієї держави. Там проти нього розслідують кілька кримінальних справ і вже навіть є один заочний вирок.

Копирайт изображения UNIAN Image caption 26 січня суд обрав для Саакашвілі запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту

Наразі пан Саакашвілі в Україні веде три головні судові процеси.

Перший - оскарження відмови міграційної служби надати йому статус біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту.

Другий - оскарження позбавлення громадянства України.

Третій - кримінальна справа, у якій Міхеіла Саакашвілі звинувачують у сприянні злочинній організації.

У цьому процесі суд нещодавно обрав пану Саакашвілі запобіжний захід у вигляді нічного арешту і заборони покидати Київ.

У липня 2017 року Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі українського громадянства у той час, коли сам екс-президент перебував у США.

10 вересня минулого року він зумів потрапити до України через польсько-український кордон з допомогою своїх прихильників. Ці дії очільники української влади назвали злочином.

З того часу Міхеіл Саакашвілі проводить акції протесту проти української влади з вимогою відставки президента Петра Порошенка та намагається у судах повернути собі український паспорт.