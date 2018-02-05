Суд відпустив архітекторів, яких підозрюють у підпалі споруди УПЦ МП

Копирайт изображения UNIAN Image caption Засідання Апеляційного суду Києва у справі про оскарження запобіжного заходу для архітектора Олексія Шемотюка, 5 лютого 2018

Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти підозрюваних у спробі підпалу в центрі столиці споруди УПЦ МП архітектора Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка. Їх взяли на особисті поруки народні депутати та представник Генштабу ЗСУ.

Загалом про взяття на поруки двох архітекторів просили десятеро депутатів, серед яких Ігор Луценко, Павло Кишкар, Оксана Корчинська, Андрій Іллєнко, та Олег Барна.

Таким чином суд задовольнив клопотання Горбаня і Шемотюка, змінивши їм запобіжний захід із 60 діб тримання під вартою на особисті поруки.

Згідно з рішенням суду, Горбань має прибувати до слідчих за першою вимогою, не виїжджати з Києва, повідомляти про зміну місця проживання, здати паспорти.

Ухвала діятиме до 25 березня - на час досудового розслідування.

Згодом аналогічне рішення суддя Валерій Лашевич виніс і щодо Шемотюка.

Жоден з архітекторів на засіданнях не був присутній, їх включали скайпом з СІЗО.

На обох засіданнях були присутні десятки активістів різних організацій.

Копирайт изображения unian Image caption Архітекторів взяли на поруки народні депутати

Минулого тижня речниця Генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що прокуратура Києва під час апеляційного розгляду проситиме пом'якшення запобіжного.

Крім того, пані Сарган повідомила, що прокуратура готує позов щодо відсутності дозволу на зведення згаданої споруди.

3 лютого біля Національнго музею історії України до сотні активістів провели акцію з вимогою звільнити заарештованих архітекторів.

Копирайт изображения PAVLO KALIUK Image caption Акція на підтримку заарештованих активістів відбулася поблизу Національного історичного музею України 3 лютого 2018

Архітекторів-киян Горбаня і Шемотюка поліція затримала у ніч на 25 січня за спробу підпалу релігійної споруди УПЦ МП, яка розташована поблизу Національного музею історії України.

Вони стверджують, що своєю акцією мали намір привернути увагу суспільства до незаконної забудови історичної місцевості.

27 січня суддя Шевченківського райсуду Києва Тетяна Левицька обрала Шемотюку і Горбаню найсуворіший запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою з альтернативою застави в 2,2 млн грн кожному.