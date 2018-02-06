Боржники аліментів не зможуть їздити за кордон і керувати авто

Копирайт изображения УНІАН Image caption Прикордонники не випускатимуть злісних боржників аліментів

З вівторка почала діяти нова, більш жорстка відповідальність для боржників аліментів.

Ті, хто не сплчує аліменти понад шість місяців, не зможуть виїжджати за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати.

Крім того, така людина не зможе вирішувати, чи має право її дитина покидати територію країни з матір'ю чи батьком.

У Державній прикордонній службі повідомили ВВС Україна, що вже готові до нового законодавства.

"Очікуємо надходження постанов від державних виконавців щодо неплатників аліментів. Прикордонники будуть виконувати ці рішення", - розказав ВВС Україна речник відомства Олег Слободян.

Також для неплатників передбачили новий вид відповідальності. Це суспільно-корисні роботи, оплата за які піде на погашення боргу перед дитиною безпосередньо.

"Дошка ганьби"

Мін'юст вже створив публічний реєстр боржників аліментів - так звану "дошку ганьби".

Інформація про кожного неплатника, щодо якого відкрито судове провадження по несплаті аліментів понад три місяці, потрапляє до цього реєстру.

За словами міністра юстиції Павла Петренка, цей реєстр вже запрацював і нараховує понад 75 тисяч записів.

За його словам, в ньому є "і депутати, і колишні міністри, і представники органів центральної виконавчої влади, місцевої влади і силовики".

Скільки винні?

У пояснювальній записці до відповідного закону депутати повідомили, що станом на 01 вересня 2017 року існує 539 тис. виконавчих документів про стягнення аліментів.

17% з них - це справи із заборгованістю понад три місяці.

Копирайт изображения SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images Image caption Боржник по аліментах не зможе вирішувати, чи має право її дитина покидати територію країни з одним із батьків

У владі очікують, що нове законодавство зменшить заборгованість по сплаті аліментів.

Проте адвокат юридичної фірми "Ілляшев та партнери" Микола Алексюк сумнівається, що запропоновані норми вирішать проблему.

"Левова частка випадків невиплати аліментів пов'язана з тим, що у чоловіка чи у жінки відсутні відповідні матеріальні кошти для виплати", - каже юрист.

Тому, за його словами, заборона виїзду за кордон, керування транспортним засобом чи реєстр неплатників аліментів "спрямовані на покарання неплатника, але не відіграють ролі власне для самої сплати аліментів".

Разом із тим, юрист вважає, що дієвим може бути запровадження соціальних робіт для таких боржників.

Закон про посилення відповідальності парламент прийняв в грудні 2017 року, а в січні 2018 президент його підписав.