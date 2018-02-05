Підозрюваний в організації нападів у Парижі відмовився свідчити

Копирайт изображения AFP Image caption Салах Абдеслам відмовився відповідати на запитання судді

Головний підозрюваний в організації терактів у Парижі 2015 року - Салах Абдеслам - постав перед судом у Бельгії.

Чоловік проходить обвинуваченим у справі про участь в перестрілці з поліцією під час затримання в Брюсселі в 2016 році.

Справу про теракти розглядає суд у Франції, але перед ним Абдеслам постане не раніше 2020 року.

Під час першого засідання у справі про перестрілку з поліцейськими, що відбулось в понеділок в Брюсселі, Абдеслам відмовився свідчити.

"Моє мовчання не робить мене злочинцем. Це мій захист", - сказав він у суді.

Він закликав сторону звинувачення досліджувати його справу, грунтуючись на реальних доказах і "не влаштовувати бравади на догоду громадській думці".

Копирайт изображения AFP Image caption Замальовка із зали засіданні: Абдеслам відмовився, щоб його знімали

130 осіб загинули і понад 350 отримали поранення після скоординованої серії атак біля стадіону "Стад де Франс", нападів на кілька ресторанів, а також бійні в концертному залі "Батаклан", що стались в Парижі 13 листопада 2015 року.

Після терактів Абдесламу вдавалося переховуватися в передмістях Брюсселя.

18 березня 2016 року його заарештували під час рейду бельгійських спецслужб.

При затриманні він отримав поранення в ногу, в перший день його не допитували. Однак потім Абдеслам почав співпрацювати зі слідством.

Згодом, після вибухів в брюссельському аеропорту і метро, ​​які забрали життя 32 людей, Абдеслам знову заявив, що не має наміру співпрацювати зі слідством.

У чому звинувачують Абдеслама?

Французькі прокурори вважають, що Абдеслам зіграв ключову роль в паризьких атаках.

Існує версія, що він відвіз трьох смертників до стадіону "Стад де Франс", й можливо, сам повинен був вчинити напад в іншому місці, але з невідомих причин не зробив цього.

Копирайт изображения Belgian/French National Police Image caption Абдеслама затримали в Бельгії в березні 2016 року

Як повідомляла французька прокуратура, на одному з допитів він розповів слідчим, що збирався підірвати себе біля стадіону, але в останній момент передумав.

Брат Салаха Брахім Абдеслам - один зі смертників, які підірвали себе в кафе на бульварі Вольтера в Парижі.

У Бельгії Абдеслам і його передбачуваний спільник, 24-річний Софіан Аярі, звинувачуються в зберіганні зброї і замаху на вбивство поліцейських.

Бельгійський прокурор вимагає для обох по 20 років в'язниці.

Кому він дістанеться: Бельгії чи Франції?

Наразі його утримують у в'язниці біля Парижа. Звідти його в понеділок зранку доставили на вертольоті під конвоєм до Бельгії.

Щоночі його будуть відвозити назад до Франції, але вже в іншу в'язницю - біля кордону.

Очікують, що судовий процес буде тривати чотири дні. Протягом цього періоду будівлю суду охоронятимуть майже 200 співробітників поліції.