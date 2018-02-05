На Мальдівах оголосили надзвичайний стан

Копирайт изображения Reuters Image caption У неділю прихильники опозиції вимагали звільнити заарештованих депутатів

Уряд Мальдівів голосив 15-денний надзвичайний стан на тлі політичної кризи в острівній країні.

Четвертого лютого військові оточили будівлю парламенту і заарештували кількох опозиційних депутатів на тлі поглиблення кризи через відмову президента Яміна звільнити політв'язнів.

Надзвичайний стан надає широкі повноваження силам безпеки для арешту та затримання в умовах політичної кризи.

Уряд вже призупинив роботу парламенту і наказав армії протистояти будь-яким діям Верховного суду щодо імпічменту президента Абдулли Яміна.

Суд дозволив поновити на посаді 12 депутатів, що дозволило б відновити опозиційну більшість.

В історичному рішенні, феміда визнала судовий розгляд над колишнім президентом Мохамедом Нашидом - неконституційним.

Після рішення Верховного суду у п'ятницю, уряд звільнив комісара поліції, який пообіцяв виконати рішення суду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сили безпеки охороняють Верховний суд у зв'язку з введення надзвичайного стану

Уряд також наказав взяти під варту двох опозиційних депутатів, які повернулися на Мальдіви.

А ще влада попередила, що будь-яке рішення суду про арешт президента через невиконання рішення Верховного суду - буде незаконним.

Депутат від опозиції Єва Абдулла заявила, що надзвичайний стан став "відчайдушним кроком", який показав, що уряд "втратив усе, зокрема довіру до людей та установ".

Пан Нашид, який зараз перебуває на Шрі-Ланці, був першим демократично обраним лідером острівної країни.

Політична нестабільність на Мальдівах пожвавішала 2015 року, коли Нашида засудили згідно з антитерористичним законом у звинуваченні в замовленні арешту судді.

На міжнародному рівні осудили вирок для колишнього президента тривалістю у 13 років

Пан Нашид отримав політичний притулок у Великій Британії.

Востаннє Мальдіви оголошували надзвичайний стан в листопаді 2015 року, після заяви уряду про розслідування замаху на вбивство пана Яміна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мальдіви

Мальдівські острови вже 53 роки незалежні від Великої Британії.

Країною впродовж десятиліть керував Момун Абдул Гаюм. З 2008 року Мальдіви перейшли до багатопартійної демократії.

Однак коли президент Ямін отримав владу в 2013 році, у країні виникли проблеми зі свободою слова, затриманням опонентів влади та незалежністю судової гілки.

Мальдіви розташовані на архіпелазі з 1196 коралових островів, що згруповано в 12 атолів. Острови користуються популярністю в іноземних туристів.