Мінкульт хоче повернути ділянку в Києві, де стоїть храм УПЦ МП

Копирайт изображения УНІАН Image caption Богослужіння УПЦ МП та акція протесту біля Національного музею історії України

Міністерство культури повідомило, що готує судовий позов щодо незаконного захоплення земельної ділянки на території Національного музею історії України в центрі столиці.

Згідно з повідомленням міністерства, такі заходи здійснять невідкладно, аби повернути землю в користування музею на вулиці Володимирська в Шевченківському районі столиці. Зараз на ній стоїть будова УПЦ МП.

У відомстві вказують, що "незаконна будова" знаходиться на земельній ділянці особливо цінних територій та призводить по пошкодження об'єктів культурної спадщини.

"Єдиним законним користувачем земельної ділянки станом на сьогодні є Національний музей історії України. Законні права музею, як землекористувача, порушено протиправними діями релігійної громади УПЦ", - повідомили у міністерстві.

Там додали, що Мінкульт візьме участь у розгляді справи та повторно надішле до правоохоронних органів звернення щодо незаконної будови біля фундаменту Десятинної церкви.

3 лютого в цьому місці відбулися акції протесту. Учасники мітингу вимагали демонтувати незаконну, за їхніми словами, будівлю храму УПЦ МП поблизу Національного історичного музею України.

Копирайт изображения PAVLO KALIUK Image caption Протест проти незаконної забудови історичної місцевості

Окрім того, вони виступили в підтримку заарештованих раніше активістів та вимагали звільнити з-під арешту архітекторів Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка.

27 січня Шевченківський райсуд Києва заарештував їх на 2 місяці за спробу підпалити так званий Десятинний монастир УПЦ Московського патріархату. А 5 лютого апеляційний суд Києва звільнив їх з-під варти.