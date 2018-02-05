Мінкульт хоче повернути ділянку в Києві, де стоїть храм УПЦ МП
Міністерство культури повідомило, що готує судовий позов щодо незаконного захоплення земельної ділянки на території Національного музею історії України в центрі столиці.
Згідно з повідомленням міністерства, такі заходи здійснять невідкладно, аби повернути землю в користування музею на вулиці Володимирська в Шевченківському районі столиці. Зараз на ній стоїть будова УПЦ МП.
У відомстві вказують, що "незаконна будова" знаходиться на земельній ділянці особливо цінних територій та призводить по пошкодження об'єктів культурної спадщини.
"Єдиним законним користувачем земельної ділянки станом на сьогодні є Національний музей історії України. Законні права музею, як землекористувача, порушено протиправними діями релігійної громади УПЦ", - повідомили у міністерстві.
Там додали, що Мінкульт візьме участь у розгляді справи та повторно надішле до правоохоронних органів звернення щодо незаконної будови біля фундаменту Десятинної церкви.
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3 лютого в цьому місці відбулися акції протесту. Учасники мітингу вимагали демонтувати незаконну, за їхніми словами, будівлю храму УПЦ МП поблизу Національного історичного музею України.
Окрім того, вони виступили в підтримку заарештованих раніше активістів та вимагали звільнити з-під арешту архітекторів Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка.
27 січня Шевченківський райсуд Києва заарештував їх на 2 місяці за спробу підпалити так званий Десятинний монастир УПЦ Московського патріархату. А 5 лютого апеляційний суд Києва звільнив їх з-під варти.