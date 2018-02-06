Рада закликала Дуду ветувати закон про "українських націоналістів"

Копирайт изображения УНИАН Image caption Солдати почесної варти під час візиту президента Дуди в Україну, 2015 рік

Верховна Рада 242 голосами закликала президента Польщі Анджея Дуду ветувати законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів".

Минулого тижня польські парламентарі схвалили зміни до закону про Інститут національної пам'яті (ІНП). Цей законопроект уже посварив Польщу та Ізраїль.

Цього ж тижня свою реакцію висловив український парламент. Верховна Рада наголосила, що нова редакція польського закону суперечить Декларації пам'яті і солідарності, ухваленій парламентами двох країн 2016 року.

У чому звинуватили "українських націоналістів"?

Польські депутати доповнили список злочинів, які вивчає і розслідує ІНП, тими, які вчинили "українські націоналісти" й "члени українських організацій, що співпрацювали з Третім Рейхом". Це має стосуватися періоду між 1925-м та 1950 роком.

У законі міститься й конкретніший перелік злочинів:

◾ Використання насильства й терору українськими націоналістами (вочевидь, ідеться про вбивства польських посадовців у Львові членами ОУН(б) в 1930-х роках);

◾ Участь у злочинах Голокосту;

◾ Масові вбивства поляків на Волині та на території Східної Малопольщі в 1943-1944 роках.

Що критикує у польському законі український парламент

Копирайт изображения GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images Image caption Засідання Верховної Ради

Верховна Рада наголосила, що зміни до польського закону дають антиісторичне визначення "так званих злочинів українських націоналістів".

Це, на думку українських парламентарів, може призвести до "маніпуляцій і посилення антиукраїнських тенденцій" в польському суспільстві, загрожує вільному обміну думками.

Крім того, зростання антиукраїнських настроїв збільшує ризик обмеження прав і свобод українських трудових мігрантів в Польщі, зазначено в заяві.

"Верховна Рада України категорично не сприймає... нав'язування ідей колективної відповідальності українського народу, а також спроби польської сторони прирівняти дії усіх борців за незалежність України до злочинів двох тоталітарних режимів ХХ століття - нацистського та комуністичного", - говориться в заяві парламенту.

Українські депутати натомість закликали Польщу "спільно та об'єктивно" оцінювати історичні обставини й застосовувати персональну, а не колективну відповідальність за злочини проти людяності та воєнні злочини першої половини ХХ століття.