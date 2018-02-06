Азійські фондові індекси впали слідом за Доу-Джонсом

Копирайт изображения BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images Image caption Чоловік у Токіо спостерігає за падінням фондових індексів

Азійські фінансові ринки відкрилися падінням у вівторок, оскільки інвестори скидали акції після найбільшого падіння американського ринку за останні роки.

Зранку японський індекс Nikkei 225 знизився на 7%, але незабаром частково відновив втрачені позиції. В підсумку падіння склало 4,7%.

В Гонконгу індекс Hang Seng впав на 1649,8 пункти або 5,12%, індекс Південної Кореї Kospi скоротився на 2,6%. Фондовий індекс Австралії S&P/ASX 200 втратив 3,2%.

Ситуація на ринках в Азії, як правило, змінюється відповідно до тенденцій у США.

Падіння позначилося і на біржах Лондона, Франкфурта та Парижа, де падіння індексів сягало 3%.

Що трапилося в США

У понеділок індекс Доу-Джонса в США впав на 1175 пунктів або на 4,6%.

Падіння Доу-Джонса супроводжувалося падінням індексу S&P 500 на 4,1 % та Nasdaq на 3,7%.

До цього дня в інвесторів було кілька добрих років. У 2017 році Доу-Джонс зріс на 25%, цьому допомогло відновлення економіки.

Великі прибутки та низькі процентні ставки також сприяли позитивному інвестиційному клімату.

Копирайт изображения Spencer Platt/Getty Images Image caption Падіння на фондовій біржі в Нью-Йорку

Глобальний розпродаж активів почався минулого тижня.

Тоді доповідь про ситуацію на ринку праці в США підштовхнула очікування, що покращення економіки буде достатнім, щоб Федеральний резерв підвищив процентні ставки швидше, ніж очікувалося.

Джейн Сіденхем, директор з інвестицій в компанії Rathbones, яка надає брокерські послуги, повідомила BBC про те, що падіння не означає серйозну зміну настроїв: "Завжди трохи зарано говорити, але я думаю, що ці недавні ринкові падіння мають характер корекції".

"Ми маємо пам'ятати, що фондові ринки мали дуже легку прогулянку вгору, і не відбувалося падіння більш ніж на 3% протягом 15 місяців. Існував справжній брак коливань, що дуже незвично", - нагадала вона.

Чи матиме це падіння довгострокові наслідки

Аналітики кажуть, що в короткостроковій перспективі інвестори повинні бути готовими до нестабільної ситуації на фондових ринках.

Джоел Праккен, головний економіст IHS Markit в США, прогнозує, що заробіток на курсі акцій буде обмеженим протягом наступних двох років.

"Різниця між цим і минулим роком полягає в тому, що ми побачимо такі періоди нестабільності, як той що зараз, коли ринок реагує на підвищення інфляції. Ми просто не звикли до цього, тому що подібні речі відбувалися дуже давно, з того часу відбулася значна корекція ринку", - наголосив він.

Джоел Праккен додав, що має відбутися значно більше погіршення економічної ситуації, щоб в нього виникла занепокоєність через стан економіки.