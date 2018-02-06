Дуда підпише закон про "українських націоналістів"

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда підпише зміни до закону про польський інститут національної пам'яті, які передбачають кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів". Про це він оголосив під час виступу в президентському палаці у Варшаві.

"Це надзвичайно важливе та болісне питання для нас. Пам'ятайте, що шість мільйонів наших громадян загинули. З них три мільйони громадян єврейського походження. З самого початку Другої світової війни Польща була окупована", - так прокоментував президент Польщі ухвалений закон.

Він також повідомив, що направить закон до конституційного трибуналу, щоб перевірити, чи відповідають його положення польській конституції, та чи не обмежує він свободу слова.

"Існувало очікування, щоб норми закону не блокували мистецьку та наукову діяльність, таке виключення було зроблено", - зазначив він.

Втім, пан Дуда жодним словом не згадав про невдоволення, яке цей закон викликав в Україні.

У чому звинуватили "українських націоналістів"?

Минулого тижня польські парламентарі схвалили зміни до закону про Інститут національної пам'яті (ІНП), який зокрема передбачає кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів".

Польські депутати доповнили список злочинів, які вивчає і розслідує ІНП, тими, які вчинили "українські націоналісти" й "члени українських організацій, що співпрацювали з Третім Рейхом". Це має стосуватися періоду між 1925-м та 1950 роком.

У законі міститься й конкретніший перелік злочинів:

◾ Використання насильства й терору українськими націоналістами (вочевидь, ідеться про вбивства польських посадовців у Львові членами ОУН(б) в 1930-х роках);

◾ Участь у злочинах Голокосту;

◾ Масові вбивства поляків на Волині та на території Східної Малопольщі в 1943-1944 роках.

У вівторок Верховна Рада ухвалила заяву, у якій наголосила, що нова редакція польського закону суперечить Декларації пам'яті і солідарності, ухваленій парламентами двох країн 2016 року.

Український парламент закликав президента Польщі Анджея Дуду ветувати законопроект.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Засідання Верховної Ради

Чим невдоволений Ізраїль

Раніше різку реакцію на польський законопроект висловив Ізраїль.

Як повідомляє кореспондент ВВС у Варшаві Адам Істон, закон, серед іншого, передбачає трирічний строк в'язниці для людей, які звинувачують польську націю або державу в співучасті у Голокості.

Ізраїль збентежений тим, що ті, хто вижив після Голокосту, можуть отримати позови за свідчення, в яких звинувачують поляків у причетності до Голокосту.

Ізраїльська влада вважає, що це може завадити людям говорити правду про цей злочин.

Під час виступу пан Дуда визнав, що окремі поляки чинили злочини проти євреїв під час війни, однак він зазначив, що польська держава не була співучасницею.

"Поляки в жодному системному вигляді не брали участь в Голокості", - сказав він.