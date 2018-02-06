Біткоїн впав нижче $6 тисяч

Копирайт изображения Getty Images

Вартість біткоїна впала нижче 6 000 доларів. Це найнижча ціна цієї криптовалюти з листопада 2017 року.

У вівторок, згідно з індексом цін новинного сайту Coindesk, ціна біткоїна впала до 5 947 долара.

Свого максимуму в 19 тисяч доларів криптовалюта досягла в листопаді. Потім з середини грудня вона почала неухильно падати.

Напередодні кілька великих банків США та Британії заборонили своїм клієнтам використовувати кредитні картки для придбання цифрової валюти.

Схоже, посилення законодавства у деяких країнах, похитнуло довіру до криптовалют.

У вівторок ціни на решту криптовалют були такими:

Ціна Етеріума, який 9 січня досяг піку в 1 256 доларів, зараз становить 574 долара США

Bitcoin Cash, який 20 грудня коштував 4 092 долара, впав до 766 доларів

Litecoin, який 19 грудня досяг 366 доларів, впав до 106,9 долара

Image caption Вартість біткоїна неухильно падає з грудня

Посилення законодавства

Китайські державні ЗМІ повідомляють, що найближчим часом Китай зробить кроки, аби закрити доступ інвесторам до іноземних віртуальних валютних бірж. Як китайський уряд планує це зробити, поки що невідомо.

Китай та Південна Корея вже заборонили цифрові валюти, тоді як Японія та Австралія посилили правила роботи з біткоїном.

США, найімовірніше, наслідуватимуть цей приклад.