Суд дозволив затримати Гужву

Копирайт изображения unian

Шевченківський суд Києва 5 лютого дав дозвіл на затримання головного редактора видання "Страна.uа" Ігоря Гужви.

Також суд вирішив стягнути 1 мільйон 35 тисяч гривень застави, внесеної за пана Гужву.

Про це повідомила у Twitter прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Пропустити Twitter допис , автор: @SarganLarysa 05.02.18 Шевченківським райсудом задоволено клопотання прокурора про звернення застави,внесеної як запоб.захід в 1млн 35тис грн до держбюджету. Також надано дозвіл на затримання Гужви з метою приводу до суду для вирішення питання про зміну запоб.заходу на тримання під вартою — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 лютого 2018 р.

Пан Гужва, який сам зараз перебуває в Австрії, підтвердив у Facebook інформацію про наміри правоохоронців його затримати.

"Є "Страна", яка дуже не подобається вищому керівництву держави. І є її головний редактор, якого хочуть посадити до в'язниці (або, як варіант, відправити "шляхом Бузини"). Те, що я зміг легально виїхати з країни, в ці плани не вписувалося. Тому тепер наказано терміново виправити ситуацію. Вчора суд ухвалив мене затримати й примусово доставити на засідання (якщо цього не відбудеться, то наступний крок - оголошення в розшук)", - повідомив пан Гужва.

"Якщо Гужва не прийде на засідання суду, призначене на 12 лютого, він, згідно з процедурою, буде оголошений в міждержавний, а потім в міжнародний розшук", - повідомила Лариса Сарган "Інтерфакс-Україна".

Головний редактор видання "Cтрана.ua" Ігор Гужва 31 січня 2018 року повідомив, що виїхав до Автсрії і звернувся до австрійської влади з проханням про надання політичного притулку.

Він додав, що виїхав з України законно.

"6 січня закінчився термін запобіжного заходу у вигляді обмеження на виїзд з Києва. Після цього я вільно залишив країну", - пояснив пан Гужва.

Пана Гужву затримали 22 червня 2017 роки після обшуків у редакції. Стосовно нього відкрили кримінальне провадження за статтею про вимагання.

Чоловіка підозрюють у тому, що він "вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика".

Копирайт изображения unian Image caption Ігор Гужва на засіданні суду з обрання запобіжного заходу, червень 2017

24 червня 2017 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 544 тисяч гривень.

6 червня 2017 року за Гужву внесли заставу, 27 червня його випустили із СІЗО.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що головреда підозрюють ще й у несплаті податків у особливо великих розмірах.

Сам Гужва сказав, що обшук в редакції та його затримання - "спланована провокація".

Він вже не вперше має проблеми відтоді, як розпочав кар'єру в медіабізнесі.

У липні 2015 року його затримували за звинуваченнями у несплаті податків, а на адресу щоденної газети, що входила до заснованого ним холдингу, лунала критика через нібито проросійську чи проопозиційну спрямованість.

Ігор Гужва відкидає будь-які звинувачення і стверджує, що влада чинить на нього тиск.