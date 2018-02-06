Суд дозволив затримати Гужву
Шевченківський суд Києва 5 лютого дав дозвіл на затримання головного редактора видання "Страна.uа" Ігоря Гужви.
Також суд вирішив стягнути 1 мільйон 35 тисяч гривень застави, внесеної за пана Гужву.
Про це повідомила у Twitter прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.
Пан Гужва, який сам зараз перебуває в Австрії, підтвердив у Facebook інформацію про наміри правоохоронців його затримати.
"Є "Страна", яка дуже не подобається вищому керівництву держави. І є її головний редактор, якого хочуть посадити до в'язниці (або, як варіант, відправити "шляхом Бузини"). Те, що я зміг легально виїхати з країни, в ці плани не вписувалося. Тому тепер наказано терміново виправити ситуацію. Вчора суд ухвалив мене затримати й примусово доставити на засідання (якщо цього не відбудеться, то наступний крок - оголошення в розшук)", - повідомив пан Гужва.
"Якщо Гужва не прийде на засідання суду, призначене на 12 лютого, він, згідно з процедурою, буде оголошений в міждержавний, а потім в міжнародний розшук", - повідомила Лариса Сарган "Інтерфакс-Україна".
Головний редактор видання "Cтрана.ua" Ігор Гужва 31 січня 2018 року повідомив, що виїхав до Автсрії і звернувся до австрійської влади з проханням про надання політичного притулку.
Він додав, що виїхав з України законно.
"6 січня закінчився термін запобіжного заходу у вигляді обмеження на виїзд з Києва. Після цього я вільно залишив країну", - пояснив пан Гужва.
Пана Гужву затримали 22 червня 2017 роки після обшуків у редакції. Стосовно нього відкрили кримінальне провадження за статтею про вимагання.
Чоловіка підозрюють у тому, що він "вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика".
24 червня 2017 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 544 тисяч гривень.
6 червня 2017 року за Гужву внесли заставу, 27 червня його випустили із СІЗО.
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що головреда підозрюють ще й у несплаті податків у особливо великих розмірах.
Сам Гужва сказав, що обшук в редакції та його затримання - "спланована провокація".
Він вже не вперше має проблеми відтоді, як розпочав кар'єру в медіабізнесі.
У липні 2015 року його затримували за звинуваченнями у несплаті податків, а на адресу щоденної газети, що входила до заснованого ним холдингу, лунала критика через нібито проросійську чи проопозиційну спрямованість.
Ігор Гужва відкидає будь-які звинувачення і стверджує, що влада чинить на нього тиск.