Кір не відступає: померла жінка, захворіли 930 людей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дитину вакцинують від кору в одній з київських поліклінік, січень 2018

За минулий тиждень на кір захворіли 930 людей та через ускладнення померла одна жінка. Про це на брифінгу повідомив директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта.

25-річна жінка померла на Івано-Франківщині. Вона стала четвертою людиною, чиє життя забрав кір цього року.

За словами пана Курпіти, ускладнення фіксують у 7-11% хворих, а один летальний випадок трапляється на 900-1000 захворілих

В яких областях найбільше хворіють?

Пан Курпіта навів статистику поширеності хвороби по областях: найбільше випадків в Івано-Франківській області - 804, в Одеській - 640, Закарпатській - 549, Чернівецькій - 444 та Львівській - 242.

Найнижчий рівень захворюваності реєструють у Чернігівській, Харківській, Сумській, Луганській, Рівненський і Житомирській областях.

Однак директор Центру громадського здоров'я МОЗ наголосив, що станом на 2 лютого в Україні не залишилося жодного регіону, де не був би зареєстрований хоча б один випадок кору.

Вакцини та вакцинація

Пан Курпіта повідомив, що на 1 лютого в рамках посиленої імунізації провакцинували 73% дітей, які свого часу пропустили першу дозу вакцини, та 78% дітей, які вчасно не отримали другу дозу вакцини.

На початку минулого тижня залишок вакцин становив 267 тисяч доз.

Наприкінці лютого в Україну доправлять додаткові 220 тисяч доз вакцини КПК (кір, паротит, краснуха), закуплені ЮНІСЕФ на замовлення МОЗ.

Вакцини постачатимуть у три етапи - після постачання першої частини у 220 тисяч доз наприкінці лютого, ЮНІСЕФ поставить ще 800 тисяч доз наприкінці березня, і третю частину в 77 тисяч доз наприкінці травня.

У другій половині 2018 року ЮНІСЕФ також поставить 901 400 доз вакцини КПК.