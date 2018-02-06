На Тайвані через землетрус завалився готель

Копирайт изображения SOCIAL MEDIA Image caption Місто Хуалянь після землетрусу

Землетрус у 6,4 балів призвів до часткового обвалу готелю та будинків у тайванському місті Хуалянь.

Підземний поштовх стався за 20 км від східного узбережжя острова.

На світлинах, які очевидці розміщують в соціальних мережах, помітно пошкоджені дороги та багатоповерхівки.

Служби порятунку намагаються звільнити людей, які потрапили в пастку в готелі, що завалився.

Потужному землетрусу передували кілька поштовхів меншої магнітуди.

Люди повідомили, що відчували поштовхи в столиці острова Тайбей, що за 160 км від міста Хуалянь.

Острів Тайвань розташований біля стику двох тектонічних плит, а тому часто страждає від поштовхів.

Землетрус стався в другу річницю іншого землетрусу, який 2016 року забрав життя 116 людей.