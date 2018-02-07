У День закоханих шлюби реєструватимуть до опівночі

Копирайт изображения УНІАН Image caption 14 лютого роботу органів реєстрації шлюбу продовжать до півночі

В День закоханих органи реєстрації актів цивільного стану будуть працювати в подовженому режимі.

За повідомленням міністерства юстиції, центральний відділ державної реєстрації шлюбів у Києві та відділи інших міст України чекатимуть закоханих 14 лютого з восьмої ранку до опівночі.

"Кохайтеся, а про документи подбає Мін'юст!", - говорить в повідомленні міністерство на сторінці в Facebook.

В оприлюдненому під постом відео представник головного територіального управління юстиції в Києві Рада Дашутіна повідомила, що в День Святого Валентина "можна не хвилюватися, що не встигнете подати свою заяву, або зареєструвати свій шлюб з коханою людиною".

"За філіжанкою смачної кави ви зможете подати заяву на реєстрацію шлюбу та одразу провести урочисті заручини. Зареєструвати свій шлюб та відсвяткувати ювілей весілля", - каже пані Дашутіна.

Влітку 2016 року Міністерство юстиції запустило послугу "Шлюб за добу". Сервіс покликаний зробити одруження максимально зручним та комфортним.

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Проект передбачає відхід від старих бюрократичних радянських норм, які примушували українців, подавши заяву, чекати щонайменше 30 днів.

Пізніше пілотний проект було поширено по всій території України.

З моменту запуску проекту, станом на листопад 2017 року було проведено майже 22 тис. реєстрацій шлюбів.