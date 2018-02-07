У День закоханих шлюби реєструватимуть до опівночі
В День закоханих органи реєстрації актів цивільного стану будуть працювати в подовженому режимі.
За повідомленням міністерства юстиції, центральний відділ державної реєстрації шлюбів у Києві та відділи інших міст України чекатимуть закоханих 14 лютого з восьмої ранку до опівночі.
"Кохайтеся, а про документи подбає Мін'юст!", - говорить в повідомленні міністерство на сторінці в Facebook.
В оприлюдненому під постом відео представник головного територіального управління юстиції в Києві Рада Дашутіна повідомила, що в День Святого Валентина "можна не хвилюватися, що не встигнете подати свою заяву, або зареєструвати свій шлюб з коханою людиною".
"За філіжанкою смачної кави ви зможете подати заяву на реєстрацію шлюбу та одразу провести урочисті заручини. Зареєструвати свій шлюб та відсвяткувати ювілей весілля", - каже пані Дашутіна.
Влітку 2016 року Міністерство юстиції запустило послугу "Шлюб за добу". Сервіс покликаний зробити одруження максимально зручним та комфортним.
Проект передбачає відхід від старих бюрократичних радянських норм, які примушували українців, подавши заяву, чекати щонайменше 30 днів.
Пізніше пілотний проект було поширено по всій території України.
З моменту запуску проекту, станом на листопад 2017 року було проведено майже 22 тис. реєстрацій шлюбів.