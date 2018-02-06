Вчені: динозаври почали вимирати ще до падіння астероїда

Копирайт изображения Getty Images Image caption Динозаври розвивались, аж поки не заполонили всю Землю

Британські вчені вважають, що динозаври могли стати жертвою власного успіху.

На думку дослідників, вони могли почати вимирати ще до падіння астероїда, оскільки зайняли всю планету.

В той період з'явилися сотні різних динозаврів, від жорстокого тиранозавра до довгошийого диплодока.

Проте з часом почався занепад, оскільки вони заполонили всю Землю.

Теорія, викладена в журналі "Природа екології та еволюції", реконструює шляхи динозаврів, коли вони перемістились з Південної Америки.

"Вони з'явились і дуже швидко перемістилися у всі частини Землі", - сказав дослідник, доктор Університету Редінга Кріс Вендітті.

За його словами, динозаври швидко поширилися по спустошеній планеті, використовуючи кожну можливість для розвитку.

Копирайт изображения Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Image caption Не всі вчені вважають, що динозаври вимерли від падіння астероїда

Але до кінця свого царювання, цей розвиток уповільнився, оскільки вони адаптувалися практично до будь-якого середовища на Землі. Вижили тільки пташині динозаври.

"Вони заповнили Землю, нікуди було рухатися. Динозаври пристосовувалися до місця проживання, тому вже не могли створити нові види", - заявив доктор Сіара О'Донован з Університету Редінга. "Для них це був фінальний цвях в домовині, окрім птахів", - каже він.

Дослідження базується на статистичному методі, який визначає, де існував кожен з видів динозаврів на земній кулі.

Але не всі дослідники переконані в тому, що динозаври вимирали ще до падіння астероїда.

"Динозаври постійно розвивалися протягом Крейдового періоду, незадовго до того, як континенти розпалися на менші частини", - вважає професор Університету Портсмута Девід Мартілл.

На його думку, вони продовжували урізноманітнюватись аж до падіння астероїда.