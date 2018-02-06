Керівна партія ПАР домовляється з президентом, звинуваченим в корупції
Керівна партія Південної Африки "Африканський національний конгрес" (ANC) заявила про "плідні переговори" з лідером країни Джейкобом Зумою.
ANC відклала зустріч на найвищому рівні, яка мала вирішити майбутнє президента цієї країни.
Замість цього партія оприлюднила заяву, що вона провела "плідні та конструктивні дискусії" з ним.
Це відбувається в умовах зростання тиску на Зуму з вимогою піти у відставку. Раніше парламент відклав його звернення до країни на четвер.
Поки що незрозуміло, чи були досягнуті якісь рішення на останніх переговорах.
Офіційне засідання керівної партії відбудеться 17 і 18 лютого, повідомив її лідер Киріл Рамафоса.
У грудні Джейкоба Зуму змінив на посаді лідера партії 65-річний депутат Киріл Рамафоса.
У вівторок фонд Нельсона Мандели закликав пана Зуму відмовитися від посади президента.
Південна Африка зазнала "систематичного розкрадання" під керівництвом пана Зуми, і він "повинен піти якомога скоріше", - говориться в заяві.
Які звинувачення проти Зуми?
- 2005 рік: звинувачений у корупції у зв'язку з укладенням багатомільярдної угоди про зброю
- 2016 рік: рішення суду щодо 18 звинувачень в корупції
- 2016 рік: суд визнав, що він порушив присягу на посаді, використовуючи державні гроші для будівництва приватного будинку - гроші він повернув
- 2017 рік: громадський захисник Південної Африки заявив, що має відбутися суд для розслідування обвинувачень проти Зуми щодо зв'язків із заможною сім'єю Гупта.
- 2018: Зума погоджується на таку перевірку