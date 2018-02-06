Керівна партія ПАР домовляється з президентом, звинуваченим в корупції

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Керівна партія Південної Африки "Африканський національний конгрес" (ANC) заявила про "плідні переговори" з лідером країни Джейкобом Зумою.

ANC відклала зустріч на найвищому рівні, яка мала вирішити майбутнє президента цієї країни.

Замість цього партія оприлюднила заяву, що вона провела "плідні та конструктивні дискусії" з ним.

Це відбувається в умовах зростання тиску на Зуму з вимогою піти у відставку. Раніше парламент відклав його звернення до країни на четвер.

Поки що незрозуміло, чи були досягнуті якісь рішення на останніх переговорах.

Офіційне засідання керівної партії відбудеться 17 і 18 лютого, повідомив її лідер Киріл Рамафоса.

У грудні Джейкоба Зуму змінив на посаді лідера партії 65-річний депутат Киріл Рамафоса.

У вівторок фонд Нельсона Мандели закликав пана Зуму відмовитися від посади президента.

Південна Африка зазнала "систематичного розкрадання" під керівництвом пана Зуми, і він "повинен піти якомога скоріше", - говориться в заяві.

Які звинувачення проти Зуми?

2005 рік: звинувачений у корупції у зв'язку з укладенням багатомільярдної угоди про зброю

2016 рік: рішення суду щодо 18 звинувачень в корупції

2016 рік: суд визнав, що він порушив присягу на посаді, використовуючи державні гроші для будівництва приватного будинку - гроші він повернув

2017 рік: громадський захисник Південної Африки заявив, що має відбутися суд для розслідування обвинувачень проти Зуми щодо зв'язків із заможною сім'єю Гупта.