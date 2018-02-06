Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Запуск Falcon Heavy пройшов успішно

Ілон Маск успішно запустив нову ракету Falcon Heavy з Космічного центру Кеннеді у Флориді.

Це гігантська ракета, вантажомісткість якої удвічі перевищує показники інших.

З цим дебютом Falcon Heavy прагне стати найбільш доступною ракетою носієм.

70-метрова ракета розрахована на те, щоб вивести на навколоземну орбіту до 64 тонн вантажу.

Однак для цієї експериментальної місії він вирішив використати свій старий спортивний автомобіль Tesla вишневого кольору. А на місце водія прив'язали манекена.

Копирайт изображения ELON MUSK/INSTAGRAM Image caption Ілон Маск відправив в космос своє старе авто

Якщо всі фази польоту будуть успішними - а це буде відомо лише через 6,5 годин після зльоту - Tesla та її "пасажир" відправляться на еліптичну орбіту, що простягається від Сонця до Марса.

Аудіосистема автомобіля буде безперервно грати хіт Девіда Боуї Space Oddity.

Напередодні Ілон Маск повідомив на брифінгу, що автомобіль віддалиться від Землі приблизно на 400 мільйонів кілометрів і буде летіти зі швидкістю 11 кілометрів на секунду.

"За нашими оцінками, він перебуватиме на цій орбіті кілька сотень мільйонів років, можливо навіть більше мільярда років", - додав пан Маск.

Ілон Маск сподівається, що три камери відеоспостереження, якими оснащений автомобіль, забезпечать "епічні кадри".

Копирайт изображения SPACEX Image caption Falcon Heavy - це три сріплені між собою Falcon 9

Falcon Heavy - це три ракети Falcon 9, скріплені між собою, які вже давно використовує SpaceX. Але для конфігурації трьох ракет зробили низку модифікацій, зокрема зміцнили центральну ракету-носій.

27 двигунів Merlin здатні створювати тягу майже в 23 000 кілоньютонів, що вдвічі більше потужності ракети Delta IV Heavy компанії United Launch Alliance, основного конкурента SpaceX.