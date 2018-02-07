Електрокар Маска перетнув орбіту Марса

Копирайт изображения SPACEX Image caption Мета польоту - відправити електрокар і манекена на орбіту Марса

Капсула із електромобілем Tesla перетнула орбіту Марса. Про це у мережі Twitter повідомив керівник компанії Space X Ілон Маск.

"Третє загоряння успішне. Перетнув орбіту Марса і продовжує рух до поясу астероїдів", - написав пан Маск.

Напередодні повідомлялося про успішний запуск ракети-носія Falcon Heavy з Космічного центру Кеннеді у американській Флориді.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Капсула із електромобілем Tesla вже перетнула орбіту Марса

70-метрова ракета розрахована на те, щоб вивести на навколоземну орбіту до 64 тонн вантажу.

Для цієї експериментальної місії Ілон Маск вирішив використати в якості корисного навантаження свій старий спортивний автомобіль Tesla вишневого кольору. А на місце водія прив'язали манекена.

Копирайт изображения Elon Musk/Instagram Image caption Саме ця автівка полетіла на орбіту навколо Марса

"Автомобіль віддалиться від Землі приблизно на 400 мільйонів кілометрів і буде летіти зі швидкістю 11 кілометрів на секунду. За нашими оцінками, він перебуватиме на цій орбіті кілька сотень мільйонів років, можливо навіть більше мільярда років", - сказав Маск репортерам на брифінгу в понеділок.

Аудіосистема автомобіля буде безперервно грати хіт Девіда Боуї Space Oddity.

Ілон Маск сподівається, що три камери відеоспостереження, якими оснащений автомобіль, забезпечать "епічні кадри".