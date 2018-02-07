Електрокар Маска перетнув орбіту Марса
Капсула із електромобілем Tesla перетнула орбіту Марса. Про це у мережі Twitter повідомив керівник компанії Space X Ілон Маск.
"Третє загоряння успішне. Перетнув орбіту Марса і продовжує рух до поясу астероїдів", - написав пан Маск.
Напередодні повідомлялося про успішний запуск ракети-носія Falcon Heavy з Космічного центру Кеннеді у американській Флориді.
70-метрова ракета розрахована на те, щоб вивести на навколоземну орбіту до 64 тонн вантажу.
Для цієї експериментальної місії Ілон Маск вирішив використати в якості корисного навантаження свій старий спортивний автомобіль Tesla вишневого кольору. А на місце водія прив'язали манекена.
"Автомобіль віддалиться від Землі приблизно на 400 мільйонів кілометрів і буде летіти зі швидкістю 11 кілометрів на секунду. За нашими оцінками, він перебуватиме на цій орбіті кілька сотень мільйонів років, можливо навіть більше мільярда років", - сказав Маск репортерам на брифінгу в понеділок.
Аудіосистема автомобіля буде безперервно грати хіт Девіда Боуї Space Oddity.
Ілон Маск сподівається, що три камери відеоспостереження, якими оснащений автомобіль, забезпечать "епічні кадри".