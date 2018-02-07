На Донбасі діти підірвалися, граючись вибухівкою

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Троє дітей госпіталізовані з осколковими пораненнями у Донецькій області. Двоє з них перебувають у тяжкому стані у хірургічному відділенні лікарні міста Курахове. Про це повідомляють на сайті Поліції Донеччини.

За інформацією правоохоронців, трагедія сталася 6 лютого близько 21-00 у приватному будинку Красногорівки.

Діти віком 3, 9 та 14 років гралися на кухні і виявили залишки металевого предмета.

Батьки дітей, під час вибуху, перебували у сусідній кімнаті і розпивали алкоголь.

Копирайт изображения Поліція Донеччини Image caption Поліція встановлює обставини травмування дітей

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у мережі Facebook повідомив, що у двох молодших дітей діагностовано пошкодження внутрішніх органів.

"Коли предмет вибухнув, старша дівчинка відбулася відносно легкими осколковими пораненнями грудної клітини, сідниць та гомілки. Малеча ж отримала важкі ушкодження: хлопчику пошкодило внутрішні органи та відірвало три пальці на лівій руці, найменшій дівчинці відірвало палець на правій руці та також пошкодило внутрішні органи," - йдеться у повідомленні.

Пізніше, пан Жебрівський уточнив, що наймолодшу дитину можуть перевезти на лікування до Дніпра.

"Найменша дівчинка у важкому стані, зараз вирішується питання щодо транспортування її до Дніпра." - написав Павло Жебрівський.

У поліції повідомили, що за фактом вибуху відкрито кримінальне провадження. Попередньо трагедію кваліфікували як замах на умисне вбивство.