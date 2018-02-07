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Колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко переконаний, що екс-президент Віктор Янукович "здав Крим" Росії свідомо, а підготовка до анексії автономії Росією почалася задовго до того, як він втік з України.

Про це пан Наливайченко заявив в Оболонському районному суді Києва, де слухається справа зі звинуваченнями колишнього президента у державній зраді. До суду Валентина Наливайченка викликали як свідка.

Екс-голова спецслужб твердить, що очолюваному ним відомству стали відомі факти прихованої підготовки до анексії Криму Росією.

За його словами, керівництво України, що прийшло до влади після Майдану, усіма способами намагалося перешкодити анексії, але це було складне завдання, оскільки Росія готувала її 2010 року.

"Підготовка до агресії - це ще 2010 рік, про це свідчать документи, що підписувалися тодішніми керівниками держави (України. - Ред.) і СБУ", - заявив він.

Захист пана Януковича назвав ці заяви "політичними".

Копирайт изображения AFP Image caption Перші російські військові з'явилися у Криму без опізнавальних знаків

Вербування і антиукраїнські настрої

За словами пана Наливайченка, упродовж тривалого часу ФСБ Росії вербувало українських офіцерів у Криму, передусім у ВМС України та спецслужбах. Влада Януковича, каже він, відновлювала діяльність антиукраїнських організацій, які у 2014 році допомагали російським військовим.

"Нам було відомо, хто із працівників спецслужб Криму, ВМС України пішов на співпрацю з ФСБ Росії. І вербування українських офіцерів у Криму відбувалася задовго до анексії автономії у березні 2014 року", - сказав Валентин Наливайченко.

Екс-глава СБУ доводить, що "здача" Криму у лютому-березні 2014 року відбувалася за безпосередньої участі екс-президента Януковича та керівництва Служби безпеки України.

Віктор Янукович здав Крим свідомо. Тиск з боку Російської Федерації на нього не чинився Валентин Наливайченко, екс-глава СБУ

"Віктор Янукович здав Крим свідомо. Тиск з боку Російської Федерації на нього не чинився", - наголосив він.

Валентин Наливайченко оприлюднив розсекречений документ СБУ, де, як він твердить, задокументовані факти відвідування території України кількома групами російських генералів у грудні 2013-січні 2014 років.

За його словами, це були високопосадовці ФСБ РФ, які відповідають за дотримання конституційного ладу в Росії. Вони відвідували не лише центральний апарат СБУ, але й закриті об'єкти, зокрема, антитерористичний полігон СБУ, каже пан Наливайченко.

"Їм надавалися повне сприяння керівництвом СБУ і - на моє переконання - підтримка з боку Віктора Януковича", - заявив екс-керівник спецслужб.

Валентин Наливайченко нагадав, що голова СБУ Олександр Якименко зараз переховується у Росії, а в Україні проти нього порушено кримінальну справу про державну зраду.

Екс-очільник спецслужб також заявив, що він на власні очі бачив російську техніку і військових у Криму 22-23 лютого 2014 року. За його словами, саме тоді "почалася повномасштабна російська окупація".

Тоді, каже він, більшість співробітників українських спецслужб у Криму, імовірно, завербовані значно раніше, пішли на співпрацю з ФСБ Росії і сприяли захопленню будівель, аеропорту та військових об'єктів Збройних Сил України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віктор Янукович раніше заявляв, що в анексії Криму винні ті, хто усунув його з посади

Валентин Наливайченко твердить, що українська влада, починаючи із 24 лютого 2014-го, надсилала офіційні матеріали до ООН та Ради безпеки ООН із фактами агресії Росії проти України.

"Ми це робили щоночі, надсилали усім членам ООН. Резолюції з осудом окупації Криму, що були ухвалені ООН згодом, готувалися на підставі саме тих доказів, які ми надсилали", - сказав колишній керівник СБУ.

Адвокати: немає документальних доказів

У той же час, адвокати Віктора Януковича у суді заявили, що Валентин Наливайченко, як і інші високопосадові особи, що прийшли до влади після Майдану, звинуваченнями на адресу Віктора Януковича у "здачі" Криму намагаються приховати свою власну "злочинну бездіяльність".

Адвокат Віталій Сердюк також заявив, що у пана Наливайченка немає докуменальних доказів безпосередньої вини Віктора Януковича в анексії Криму, а тому його виступ виглядає як суто політичний.

Віктора Януковича підозрюють у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, пособництві у веденні агресивної війни.

Оболонський райсуд Києва розпочав заочне судове провадження у цій справі у травні 2017 року.