Twitter заборонив порнофейки

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Twitter став останньою платформою, яка заборонила порнофейки - новий тип порнографічного відео, де справжні обличчя акторів замінені на обличчя відомих людей.

Ця соцмережа, на відміну від інших, дозволяє розміщення порнографії. Проте, порнофейки порушують правила, адже мова йде про розміщення інтимних фотографій без згоди людини.

За інформацією Twitter, будь-який акаунт, який створюватиме чи розповсюджуватиме інтимні зображення без згоди людини, тимчасово призупинятимуть.

Порнофейки виникають за допомогою спеціального програмного забезпечення. Воно створює комп'ютерну версію обличчя людини, що тісно збігається з оригінальним.

І коли є схожі типи тіл, результат може бути досить переконливим.

В минулому році ця технологія стала досить популярною. Але в січні після випуску FakeApp - інструменту, що автоматизує процес - її почали використовувати ще частіше.

Для створення відповідного продукту варто натиснути лише одну кнопку.

Копирайт изображения FAKEAPP Image caption FakeApp полегшив користувачам процес заміни обличчя

Група Reddit, яка створена для обміну кліпами та коментарями про цей процес, вже налічує понад 91 тис. підписок.

Переважна більшість з них стосується популярних знаменитостей. Проте деякі користувачі почали створювати кліпи, використовуючи обличчя людей з YouTube.

Окрім цього, з'явилася інформація, що дехто створює кліпи про неповнолітніх дітей, незаконно використовуючи їхні фото.

Користувачів застегірають від купівлі та продажу спеціально замовленого відео з порнофейком.