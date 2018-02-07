У Фінляндії - "оленячий заколот"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Над тваринами хочуть встановити більший контроль

Місцеві жителі центральної Фінляндії проводять кампанію за те, щоб тримати оленів в загорожах.

Національна телекомпанія Yle повідомила про так званий "оленячий заколот", коли люди з північної частини Остроботнії та Кайнуу хочуть посилити обмеження щодо випасання тварин.

Вони скаржаться, що вільний вигул оленів шкодить лісам та їхнім життєвим ресурсам.

Хоча корінні саами користуються традиційними пасовищними районами на півночі країни, люди, що живуть на південь від Лапландії, хочуть посилити контроль над тваринами.

Для цього вони використовують соцмережі.

Це суперечка триває вже багато років.

Загострилась вона після того, як міністерство сільського та лісового господарства розпочало опитування про те, як врегулювати випасання оленів, повідомляє сайт Aamulehti.

Один з учасників кампанії Хелена Хетарінта розповіла, що багато місцевих жителів бояться говорити про неконтрольованих північних оленів через можливі загрози та помсти.

"Люди не доглядають за своєю худобою, як це зобов'язує робити закон. Оленярі відверто порушують конституцію", - каже пані Хетарінта.

Проте групи, які представляють оленярів, стверджують, що вони теж зіткнулися зі зловживаннями та вандалізмом.

"Великий диявол"

Відповідно до чинного законодавства, північні олені можуть вільно бродити по пасовищу, але не повинні мати доступ до сільськогосподарських чи лісових угідь без дозволу землевласника.

Копирайт изображения OLIVIER MORIN/AFP Image caption Думки фінів з приводу вільного вигулу оленів розділилися

За межами проживання північних саамів, оленярі зобов'язані будувати паркани, щоб там утримувати своїх тварин. Також вони повинні нести відповідальність за шкоду приватній власності.

Проблема з оленями розколола фінські соціальні мережі. Один з читачів Aamulehti повідомив, що "північний олень - то великий диявол".

"Мене дратує, коли північного оленя використовують для туристичного маркетингу. Я хотів би це повністю заборонити", - написав він.

Інший читач вважає, що огорожі для оленів можуть зазіхнути на природний порядок: "Якщо північний олень вилучити з лісу, багато вовків, ведмедів та інших тварин помруть від голоду або почнуть заходити на подвір'я, щоб забирати собак та котів".

Підготував Алістар Колеман