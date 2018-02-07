Французький магазин порізав непроданий одяг

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Французький магазин розкритикували за те, що він зіпсував непроданий одяг, а не віддав його безхатькам.

У суботу покупець Наталі Боваль побачила порізані на шматки речі, які висіли на решітці біля магазину чоловічого одягу Celio в Руані.

Пані Боваль розмістила фотографії цього одягу на своїй сторінці Facebook. Її пост згодом поширили понад 20 тис. разів, він отримав тисячі коментарів та реакцій.

У своєму повідомленні в Facebook жінка написала, що працівники магазину викинули непродані речі, коли багато людей потребують теплого одягу під час зими.

Інші користувачі соцмереж також стверджували, що бачили зіпсований одяг за межами різних магазинів цієї мережі по всій Франції.

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Деякі дзвонили в Celio, щоб висловити своє обурення.

Але компанія написала у Twitter, що розірваний одяг був непридатним для носіння - на ньому були плями та інші пошкодження - саме тому його і знищили.

Магазин також повідомив, що співпрацює із благодійниками та регулярно передає стокові речі.

У Франції ця зима особливо холодна, що перевело в стан підвищеної готовністі більшу частину країни.

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Влада заявила, що для обігріву безхатьків в холодну погоду невідкладно нададуть тисячі житлових приміщень.

BBC звернулася до британської торгової асоціації із запитанням щодо політики стосовно непроданого одягу.

Речник цього органу сказав: "Товари, які залишаються непроданими, навіть після розпродажу, або у власних дисконтних чи торговельних точках, як правило, продаються оптовикам".

"Вони можуть потрапляти в інші дисконтні магазини, або в кіоски на ринок. Це, як правило, пошкоджений одяг, який може бути знищений", - повідомили в асоціації.

ВВС також звернулася до магазину Celio за коментарем.