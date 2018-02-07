Розстріли на Майдані: суд дозволив заочне слідство проти Януковича

Копирайт изображения EPA Image caption 18-20 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників і правоохоронців загинули понад 100 активістів Євромайдану та 19 працівників міліції

Печерський райсуд Києва дозволив провести заочне досудове розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича.

Про це в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, таке ж рішення суд прийняв стосовно екс-глави СБУ Олександра Якименка та його заступника Володимира Тоцького.

Клопотання стосовно інших фігурантів цього кримінального провадження суд розгляне найближчим часом.

"Нагадаю, що мова йде про події на Євромайдані 18-20 лютого 2014 року", - уточнила пані Сарган.

Копирайт изображения AFP Image caption Справу про розстріли на Майдані розслідує Генпрокуратура

За її словами, ці фігуранти знаходяться в розшуку, ухиляються від суду і слідства.

Генеральна прокуратура розслідує справу про розстріли під час акцій протесту в Києві в 2014 році.

Слідство звинувачує екс-президента Віктора Януковича та колишніх високопосадовців в причетності до розстрілів на Майдані.

18-20 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників і правоохоронців загинули понад 100 активістів Євромайдану та 19 працівників міліції.

Екс-президент Віктор Янукович заявляє про свою непричетність до розстрілів.

Виступаючи як свідок у справі п'яти колишніх "беркутівців", він заявив, що має багато матеріалів, які свідчать про те, що активістів і правоохоронців розстрілювали із будівель, контрольованих лідерами Майдану.

Оболонський райсуд Києва вже розглядає справу проти Віктора Януковича за звинуваченням у держзраді.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Оболонський райсуд Києва розглядає справу проти екс-президента

Сам Янукович, який зараз перебуває у Росії, всі звинувачення проти себе відкидає.

Покази в суді він давав через відеозв'язок.