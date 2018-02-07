Китайська поліція знаходить підозрюваних через окуляри

Копирайт изображения AFP Image caption Окуляри, які виявляють підозрюваних у злочинах

Поліція Китаю почала використовувати сонячні окуляри, обладнані спеціальною технологією розпізнавання облич для виявлення підозрюваних.

Окуляри підключені до внутрішньої бази даних, а це означає, що офіцери можуть швидко сканувати натовп під час розшуку втікачів.

Але критики бояться, що технологія дасть ще більші повноваження уряду.

За даними китайських державних ЗМІ, сонцезахисні окуляри вже допомогли поліції схопити сім підозрюваних.

Поліція використала нове обладнання на людному залізничному вокзалі в центральній частині Чженчжоу.

Сім виявлених втікачів звинувачують у злочинах, починаючи від побиття, до вбивства та торгівлі людьми.

Поліція також виявила 26 людей, які використовували фальшиві документи, повідомляє щоденне видання People's Daily керівної комуністичної партії.

Технологія дозволяє працівникам поліції сфотографувати підозрілу особу, а потім порівняти її з фотографіями, що зберігаються у внутрішній базі даних.

Якщо є відповідність, то інформація про ім'я особи та адресу буде надіслана офіцеру.

Проте є побоювання, що лідери Китаю використають сонцезахисні окуляри для відстеження політичних опонентів або представників етнічних меншин.

Китай є світовим лідером у технології розпізнавання облич та регулярно нагадує своїм громадянам, що завдяки такому обладнанню практично не можливо сховатись.

Близько 170 мільйонів камер відеоспостереження вже встановлено. Протягом наступних трьох років очікують встановлення ще приблизно 400 мільйонів нових.

Багато камер використовують штучний інтелект, включаючи технологію розпізнавання обличчя.