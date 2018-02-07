Колеги напрацювали понад 3 тис. годин, аби батько міг лікувати сина

Копирайт изображения ANNA SPIES Image caption Андреас Графф зміг рік піклуватися про сина, хворого на рак

Співробітники німецької компанії працювали понаднормово, аби колега зміг піклуватися про свого сина, хворого на лейкемію.

Місцеві ЗМІ пишуть, що одинокий тато Андреас Графф майже рік зміг піклуватися про сина Джуліуса.

Після встановлення чотирирічному хлопчику страшного діагнозу, понад 700 колег з компанії Seidel відреагували на звернення менеджера.

"Без цієї великої підтримки я був би безробітним", - сказав Графф місцевому виданню Oberhessische Presse.

Коли чоловік дізнався в січні 2017 року про лейкемію в сина, він негайно взяв відпустку.

А коли весь її період вичерпав, то боявся втратити роботу.

Але в ситуацію втрутилась менеджер з персоналу.

Копирайт изображения ANNA SPIESS Image caption Понад 700 колег вирішили допомогти чоловіку, в якого син захворів на лейкемію

За підтримки вищого керівництва та профспілки працівників, Пія Мейер закликала співробітників компанії та навіть її дочірнє підприємство у Фронхаузені зробити свій внесок.

"Реакція наших співробітників була неймовірною", - сказала вона.

Протягом двох тижнів було напрацьовано в загальному 3264 години.

"Немає нікого, хто б не пожертвував", - додала пані Мейєр.

В цей період сім'я зазнала ще одного удару - від серцевої хвороби померла дружина пана Граффа та матір Джуліуса.

Хлопчик, якому в кінці лютого виповнюється п'ять років, продовжує своє лікування вдома.

Його батько налаштований оптимістично і сподівається відвести сина до місцевого дитячого садочку. Сам чоловік планує поступово повернутися до роботи.