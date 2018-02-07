Самогубства зірок впливають на зростання суїцидів - дослідники

Копирайт изображения Michael Loccisano/Getty Images Image caption Знаменитого актора знайшли мертвим в його будинку в серпні 2014 року.

За даними дослідників, кількість жертв самогубств у США збільшилася через кілька місяців після того, як у 2014 році наклав на себе руки актор Робін Вільямс.

Протягом п'яти місяців після смерті актора кількість самогубств збільшилася на 10%, або на 1841 додатковий випадок, повідомляє журнал PLOS One.

Існує ризик копіювання суїциду після того, як це роблять знаменитості.

Дослідження каже, що точно не відомо, чи дійсно смерть актора призвела до такого зростання самогубств. Але виглядає так, що це пов'язано.

Експерти говорять, що "безвідповідальне" висвітлення самогубств у ЗМІ може відігравати важливу роль для подальшого копіювання.

Відомого актора Робіна Вільямса знайшли мертвим у серпні 2014 року.

Тоді спостерігали велику кількість новинних статей, які описують деталі його самогубства.

Існують настанови Всесвітньої організації охорони здоров'я, правила міжнародних медійних організацій та стандарти BBC, які не рекомендують висвітлювати такі деталі.

Проте, дослідники заявили про "суттєві докази" того, що ЗМІ відхиляються від цих правил.

Робін Вілямс відомий за фільмами "Товариство мертвих поетів", "Доброго ранку, В'єтнам" і багатьма іншими. Був володарем премії "Оскар" і кількох "Золотих глобусів".

За роль у картині "Розумниця Вілл Гантінг" його удостоїли нагороди Американської кіноакадемії як найкращого актора.