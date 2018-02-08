Януковичу не подобається, що його судитимуть заочно
Колишній президент України Віктор Янукович називає сфабрикованою справу проти себе щодо розстрілів на Майдані. Про це йдеться у його заяві, яку поширив у мережі Facebook прес-секретар його старшого сина Юрій Кірасир.
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"В Печерському суді м.Києва із застосуванням сили не допустили моїх захисників до судового процесу, замінили їх на «прокурорського» адвоката, якому вистачило 40 хвилин для дослідження 110 томів справи і понад 100 годин відеоматеріалів, щоб дати можливість «ручному» судді винести рішення про початок досудового розслідування відносно мене." - йдеться у повідомленні.
На думку Віктора Януковича суди в Україні "перебувають під безпрецедентним тиском влади і вимушені виконувати їхні політичні замовлення".
Напередодні Печерський райсуд Києва дозволив провести заочне досудове розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича.
Про це в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"Після місяців неоднозначних дій захисту Януковича, Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького щодо справи розстрілів на Майдані." - йдеться у повідомленні.
Слідство звинувачує екс-президента Віктора Януковича та колишніх високопосадовців в причетності до розстрілів на Майдані в Києві в 2014 році.
18-20 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників і правоохоронців загинули понад 100 активістів Євромайдану та 19 працівників міліції.