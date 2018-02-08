Януковичу не подобається, що його судитимуть заочно

Копирайт изображения Уніан Image caption Допит екс-президента Віктора Януковича у справі "беркутівців" в режимі відеозв'язку, 25 листопада 2016 р.

Колишній президент України Віктор Янукович називає сфабрикованою справу проти себе щодо розстрілів на Майдані. Про це йдеться у його заяві, яку поширив у мережі Facebook прес-секретар його старшого сина Юрій Кірасир.

"В Печерському суді м.Києва із застосуванням сили не допустили моїх захисників до судового процесу, замінили їх на «прокурорського» адвоката, якому вистачило 40 хвилин для дослідження 110 томів справи і понад 100 годин відеоматеріалів, щоб дати можливість «ручному» судді винести рішення про початок досудового розслідування відносно мене." - йдеться у повідомленні.

На думку Віктора Януковича суди в Україні "перебувають під безпрецедентним тиском влади і вимушені виконувати їхні політичні замовлення".

Напередодні Печерський райсуд Києва дозволив провести заочне досудове розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича.

Про це в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Після місяців неоднозначних дій захисту Януковича, Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького щодо справи розстрілів на Майдані." - йдеться у повідомленні.

Слідство звинувачує екс-президента Віктора Януковича та колишніх високопосадовців в причетності до розстрілів на Майдані в Києві в 2014 році.

Копирайт изображения EPA Image caption 18-20 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників і правоохоронців загинули понад 100 активістів Євромайдану та 19 працівників міліції

18-20 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників і правоохоронців загинули понад 100 активістів Євромайдану та 19 працівників міліції.