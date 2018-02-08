Їжа може впливати на поширення раку

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Існують докази того, що їжа на вашій тарілці може впливати на розростання раку або появу метастаз (поширення раку на інші частини тіла), вважають британські вчені з Кембриджу.

Дослідження на тваринах, опубліковане в журналі Nature (Природа), показало уповільнення розвитку пухлини молочної залози, якщо не вживати дієтичної та поживної амінокислоти аспаргін.

Її багато наприклад у спаржі, а також у птиці, морепродуктах та багатьох інших продуктах.

У майбутньому вчені сподіваються скористатися "кулінарними вподобаннями" раку для поліпшення лікування.

Аспарагін - це амінокислота - основний елемент білка - і отримав свою назву від спаржі.

Метастази

Дослідження, проведене в Інституті Кембриджського університету Великобританії, відбулося на мишах з агресивною формою раку молочної залози.

Як правило, вони гинули через пару тижнів після того, як пухлина поширювалася по всьому тілу.

Але коли мишам призначили дієту з низьким вмістом аспарагіну або давали препарати для блокування амінокислоти, то пухлина не поширювалася.

"Це було дійсно величезні зміни, [рак] було дуже важко знайти", - розповів професор Грег Ханнон.

У минулому році Університет Глазго показав, що вилучення амінокислот з серином та гліцином уповільнило розвиток лімфоми та кишкових ракових захворювань.

Професор Ханнон сказав BBC: "Ми бачимо все більше доказів того, що специфічні ракові захворювання залежать від певних компонентів нашої дієти.

"У майбутньому, змінивши дієту пацієнта, ми сподіваємося поліпшити результати терапії".

Фрукти та овочі: для збільшення тривалості життя їжте 10 разів на день.

Контрольована амінокислотна дієта "може допомогти у лікуванні раку".

Рак: що треба знати

Початкова пухлина рідко призводить до смерті. Фатальним може стати саме поширення раку по всьому тілу (метастази).

Ракова клітина повинна пройти величезні зміни, щоб поширитися - вона повинна подолати основну пухлину, вижити в крові і розростися в інших місцях тіла.

Саме для цього процесу, як вважають дослідники, і потрібен аспарагін.

Але любителям спаржі не варто засмучуватись. Ці дані ще потребують підтвердження на людях. Та й взагалі дуже важко повністю уникати аспаргіну в раціоні.

У довгостроковій перспективі, вчені вважають, що пацієнти будуть давати спеціальні напої, які будуть дуже поживними і не міститимуть аспарагіну.

Професор Чарльз Свонтон, керівник британської клініки з дослідження раку, сказав: "Цікаво, що препарат "L-asparaginase" використовується для лікування гострого лімфобластного лейкозу, який є чутливим до аспарагіну.

"Можливо, що в майбутньому цей препарат може бути використаний для лікування хворих на рак молочної залози".

Поки що, потрібно більше випробувань.

Баронеса Деліт Морган, керівник проекту "Рак молочної залози зараз", сказала, що пацієнти не повинні йти на радикальні дієти на фоні цих досліджень.

Вона сказала: "Ми не рекомендуємо пацієнтам повністю виключати з харчування будь-яку конкретну групу продуктів, не порадившись зі своїм лікарем. Ми також рекомендуємо всім пацієнтам дотримуватися здорової та різноманітної дієти".