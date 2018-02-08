КНДР провела військовий парад за день до Олімпіади

Копирайт изображения Getty Images Image caption Військовий парад у КНДР у квітні 2017 року

У четвер, за день до початку зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхенчхані, в столиці Північної Кореї відбувся військовий парад.

Про це повідомили в уряді Південної Кореї з посиланням на інформацію, що надійшла від північнокорейської сторони.

Раніше протягом 40 років парад у Пхеньяні проводився 25 квітня - в річницю, коли засновник держави Кім Ір Сен створив свій перший партизанський загін в 1932 році.

8 лютого в КНДР відзначається річниця заснування регулярної армії КНДР в 1948 році, але досі цей день вважався не таким значним святом.

Про те, що парад відбувся, поки що повідомив лише уряд Південної Кореї. Офіційні північнокорейські органи не вели ніякої трансляції; іноземних журналістів, на відміну від попередніх років, на захід також не запрошували.

У відповідь на міжнародну критику демонстрації військової потужності КНДР заявила, що це - внутрішня справа країни, й ніхто не має права виступати зі звинуваченнями.

"Будь-яка країна в світі дуже серйозно підходить до питання навчання своєї армії і відзначає цю подію з помпою", - написала газета "Нодон сінмун", орган правлячої Трудової партії КНДР.

США заявили, що проведення параду недоцільно, оскільки увага світу має бути зосереджена на Олімпійських іграх.

Раніше влада Південної Кореї повідомила, що поблизу аеропорту Пхеньяна були помічені 13 тисяч військових і 200 одиниць бойової техніки, що можна інтерпретувати як ознаку репетиції параду.

На думку Роберта Келлі з Пусанського університету, рішення Пхеньяна перенести дату проведення параду є політично мотивованим.

"Це гігантська новина. Він (парад) відбудеться за день до відкриття Олімпіади - це вже сигнал. Хоча в Південну Корею приїжджає стільки іноземців для участі в цій великій, мирній, прекрасній події, до якої прикута увага всього світу, будьте впевнені, що всі будуть стежити за тим, що відбувається на Півночі", - наголосив він.

На відкриття Олімпійських ігор в Південну Корею приїде молодша сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина Кім Йо Чжон та делегація північнокорейських чиновників на чолі з формальним керівником держави Кім Йон Намом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голова організаційного комітету Олімпійських ігор Лі Хи-Биом

Віце-президент США Майк Пенс також візьме участь у церемонії відкриття в Пхенчхані в п'ятницю. Він заявив, що хоче "переконатися, що Північна Корея не використає потужну символіку на тлі (Олімпійських ігор.- Ред.), щоб спробувати приховати правду про свій режим".

Організатор Олімпіади в Пхенчхані Лі Хі-Биом заявив, що парад не вплине на проведення ігор. Він зазначив, що всі 193 країни, що входять в ООН, в тому числі і Північна Корея, підтримали олімпійське перемир'я на час проведення Олімпіади.

За умовами перемир'я, яке починається за сім днів до початку Олімпійських Ігор і закінчується через тиждень після закінчення Паралімпійських ігор, всіх членів ООН закликають припинити будь-які прояви агресії.

Олімпійські ігри в Пхенчхані пройдуть з 9 по 25 лютого.