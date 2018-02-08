Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Електромобіль Tesla Model 3 вартістю 35 тисяч доларів на автошоу в Лос-Анджелесі

Виробник електромобілів Tesla повідомив про найбільші у своїй історії квартальні збитки і зазначив, що "виніс багато уроків" з планів виробництва "бюджетного" електромобіля Model 3.

Майбутнє компанії залежить від успіху Model 3.

Tesla повідомила про збитки у 675 млн доларів у жовтні-грудні 2017 року, у порівнянні з 121,3 млн доларів минулого року.

Одночасно компанія повідомила про зростання виторгу до 3,29 млрд доларів, який зріс з 2,28 млрд доларів у порівнянні з минулим роком.

"2018 року ми сподіваємось почати отримувати позитивний щоквартальний операційний дохід на тривалій основі", - наголосили у Tesla.

Всупереч поточним перешкодам у виробництві, Tesla заявила, що до кінця першого кварталу цього року і далі буде орієнтуватися на показник виробництва Model 3 до 2 500 одиниць, а до кінця другого кварталу - до 5 000.

Водночас компанія застерегла, що "попередній досвід роботи над Model 3 продемонстрував труднощі точного прогнозування конкретних виробничих показників у конкретні моменти часу".

Model 3 надійшла в продаж у США минулого року за ціною 35 тисяч доларів. Це електромобіль середнього розміру, який Tesla характеризує як найдоступніший зі своїх електромобілів, і сподівається, що він матиме масову популярність на ринку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Tesla Model S (зліва) та Tesla Model X коштують по 70 тисяч доларів

Це авто значно дешевше, ніж попередні моделі Tesla - позашляховик Model X, або спортивний електромобіль Model S, ціна яких перевищує 70 тисяч доларів.

Аналітики відзначають, що перші враження від результатів компанії вселяють оптимізм.

"Подальших затримок у виробництві Model 3 не очікують, і це добре", - зазначив Ефраім Леві з компанії CFRA Research.

Проте інвестори не настільки впевнені, тож після оголошення про збитки вартість акцій компанії впала.

Раніше, у листопаді 2017 року, Tesla відклала виробництво нової Model 3 і визнала, що відстає від плану вже на кілька місяців.

Власником компанії Tesla є Ілон Маск, який заснував її 2003 року. Він також володіє компанією з виробництва космічних ракет SpaceX.

Виробник електрокарів має 330 магазинів і центрів обслуговування по всьому світу.

У березні 2017 року китайська телекомунікаційна компанія Tencent Holdings придбала 5% акцій компанії за майже 1,8 млрд доларів.