Компанія Маска повідомила про рекордні збитки
Виробник електромобілів Tesla повідомив про найбільші у своїй історії квартальні збитки і зазначив, що "виніс багато уроків" з планів виробництва "бюджетного" електромобіля Model 3.
Майбутнє компанії залежить від успіху Model 3.
Tesla повідомила про збитки у 675 млн доларів у жовтні-грудні 2017 року, у порівнянні з 121,3 млн доларів минулого року.
Одночасно компанія повідомила про зростання виторгу до 3,29 млрд доларів, який зріс з 2,28 млрд доларів у порівнянні з минулим роком.
"2018 року ми сподіваємось почати отримувати позитивний щоквартальний операційний дохід на тривалій основі", - наголосили у Tesla.
Всупереч поточним перешкодам у виробництві, Tesla заявила, що до кінця першого кварталу цього року і далі буде орієнтуватися на показник виробництва Model 3 до 2 500 одиниць, а до кінця другого кварталу - до 5 000.
Водночас компанія застерегла, що "попередній досвід роботи над Model 3 продемонстрував труднощі точного прогнозування конкретних виробничих показників у конкретні моменти часу".
Model 3 надійшла в продаж у США минулого року за ціною 35 тисяч доларів. Це електромобіль середнього розміру, який Tesla характеризує як найдоступніший зі своїх електромобілів, і сподівається, що він матиме масову популярність на ринку.
Це авто значно дешевше, ніж попередні моделі Tesla - позашляховик Model X, або спортивний електромобіль Model S, ціна яких перевищує 70 тисяч доларів.
Аналітики відзначають, що перші враження від результатів компанії вселяють оптимізм.
"Подальших затримок у виробництві Model 3 не очікують, і це добре", - зазначив Ефраім Леві з компанії CFRA Research.
Проте інвестори не настільки впевнені, тож після оголошення про збитки вартість акцій компанії впала.
Раніше, у листопаді 2017 року, Tesla відклала виробництво нової Model 3 і визнала, що відстає від плану вже на кілька місяців.
Власником компанії Tesla є Ілон Маск, який заснував її 2003 року. Він також володіє компанією з виробництва космічних ракет SpaceX.
Виробник електрокарів має 330 магазинів і центрів обслуговування по всьому світу.
У березні 2017 року китайська телекомунікаційна компанія Tencent Holdings придбала 5% акцій компанії за майже 1,8 млрд доларів.