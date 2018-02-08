США завдали авіаударів по бійцях Асада: сотня вбитих

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американський авіаудар в Сирії

Авіація США завдала авіаударів по сирійських військових на сході Сирії, щоб зірвати їхню атаку на бійців проамериканських Сирійських демократичних сил (СДС).

Близько 500 бійців армії очільника Сирії Башара Асада намагалися відбити територію, яку СДС нещодавно звільнили від бойовиків "Ісламської держави".

Представники Пентагону повідомили, що внаслідок ударів понад сотня сирійських військових загинули.

Бійці СДС, серед яких переважають місцеві курди, і сирійські військові контролюють території на протилежних берегах річки Євфрат в провінції Дейр-ез-Зор. Місто Дейр-ез-Зор і прилегла територія зараз контролює армія Башара Асада.

За словами американських чиновників, сирійські військові атакували штаб-квартиру Сирійських демократичних сил "за 8 кілометрів на схід від узгодженої лінії розведення сторін", використовуючи артилерію, танки та іншу військову техніку.

Бійці СДС відповіли артилерійським вогнем та покликали на допомогу американську військову авіацію.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Бійці американського спецназу в сирійській провінції Ракка у травні 2016 року

Деякі американські військові перебували поряд з бійцями СДС, проте не постраждали.

США наголосили, що їхні дії були самообороною і сирійських військових потім не переслідували.

Один з американських військових припустив, що сирійські військові намагалися захопити район Хушам, де видобувають нафту.

Бійці "Ісламської держави" досі контролюють деякі пустельні райони в провінції Дейр-ез-Зор. Бійці Сирійських демократичних сил ведуть з ними бої на східному березі Євфрату.

"Ісламська держава" контролювала більшу частину провінції Дейр-ез-Зор з 2014 року. Ця територія важлива через спільний кордон з Іраком.

У листопаді 2017 року бойовики "Ісламської держави" втратили останні значні опорні пункти в Сирії.

У січні 2018 року американська військова авіація знищила штаб-квартиру "Ісламської держави" в провінції Дейр-ез-Зор.