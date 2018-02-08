У США викрили мережу хакерів, засновану українцем

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Мін'юст США оголосив про викриття міжнародного кіберкримінального угруповання, що існує з 2010 року і завдало за сім років матеріальних збитків на понад 530 млн доларів.

За інформацією федеральної прокуратури штату Невада, де буде слухатися ця справа, угруповання, яке в документах суду називають Infraud Organization, планувало завдати збитків на 2,2 млрд доларів.

Кіберпростір майже не знає державних кордонів, і список з 36 фігурантів цієї справи має інтернаціональний характер.

Він починається з засновника та голови Infraud українця Святослава Бондаренко (в прес-релізі прокуратури його назвали Bondarkeno) та росіянина Сергія Медвєдєва, який зайняв місце Бондаренко після зникнення останнього у 2015 році.

До угруповання входили також:

35-річний пакистанець Амджада Алі Чаударі,

29-річний британець Ентоні Ннамді Океакпу на прізвисько "Манімафія",

27-річний єгиптянин Осама Абдельхамед на прізвисько "Доктор Осама",

25-річний косовар Бесарт Ходжа на прізвисько "Піцца",

56-річний італієць Дженнаро Фіоретті,

34-річний українець Олексій Клименко на прізвисько Grandhost, який відповідав в угрупованні за хостинг,

росіянин Андрій Новак,

28-річний молдаванин Валеріан Кіокью на прізвисько "Онассіс",

26-річний Рамі Фаваз з Кот-д'Івуару.

На даний момент заарештовані лише 13 обвинувачених зі США, Австралії, Британії, Франції, Косово та Сербії.

"Злочинцям не вдасться сховатися за екраном комп'ютера!" - наголосила головний федеральний прокурор Невади Дейл Ілісон.

Згідно з висновком обвинувачення, угруповання створив у жовтні 2010 року 34-річний Бондаренко, відомий за прізвиськами "Обнон", "Ректор" та "Хелкерн".

За словами прокурорів, члени організації мали девіз In Fraud We Trust - "Ми віримо в афери", продавали на автоматизованих торгових сайтах вкрадені реквізити кредитних карт, фінансову та банківську інформацію, шкідливі програми та інші нелегальні товари.

Вони нібито виготовляли та використовували підробні посвідчення особи, відмивали гроші, підробляли кредитні карти та займалися шахрайством.

Прокурори притягли їх до відповідальності як учасників організованого злочинного угруповання у відповідності до відомого закону RICO, який ухвалили для боротьби з мафією.

На березень 2017 року на внутрішніх форумах організації були зареєстровані акаунти майже 11 тисяч людей.

Члени угруповання не називали один одного на ім'я та користувалися нікнеймами.

Його керівники слідкували за виконанням внутрішніх правил, впроваджених засновником угруповання Святославом Бондаренком, та за якістю товару, який пропонували на чорному ринку члени угруповання.

Вони виганяли зі своїх лав так званих "ріпперів" (rippers), які торгували поганим товаром чи не доставляли його покупцям.

У документах суду розповідається про ієрархічну структуру угруповання, яку очолювали адміністратори, на сходинку нижче знаходилися "супермодератори", потім "модератори".

"Торговці", вони ж "професори" або "доктори", продавали нелегальний товар чи послуги членам організації, рекламували його на форумах InFraud.

На цих форумах оцінювали товар, щоб забезпечити його якість та відсіяти шахраїв.

Найбільш вагомих учасників InFraud називали VIP-членами, Fratello Masons або Advanced Members. Це звання надавало керівництво, щоб виокремити найбільш вагомих членів поміж усіх.

Хто є хто в Infraud

Першим адміністратором був Бондаренко, який 2015 року загадково зник з форумів організації та більше не з'являвся.

Медвєдєв заснував InFraud разом з ним та став активним учасником форумів угруповання в листопаді 2010 року.

Він був адміністратором та скарбником організації, здійснював операції з цифровими валютами типу біткоїнів та Liberty Reserve, Perfect Money чи WebMoney.

Косовар Ходжа нібито спеціалізувався на торгівлі чистими пластиковими картками, на які потім заносили вкрадену інформацію та голограми.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Угруповання, поміж іншого, займалося продажем кредитних карт

26-річний Райхана Ахмеда з Бангладеш звинувачують в тому, що він продавав членам організації вкрадені акаунти платіжної системи PayPal.

29-річний американець з Каліфорнії Хосе Гамбоа нібито торгував "скіммерами" - пристроями, які таємно читають в банкоматах інформацію з чужих карт.

Засновник мережі Бондаренко офіційно відкрив сайт Infraud 14 жовтня 2010 року та обіцяв на ньому "комфортабельне та безпечне місце для зустрічей професійних людей, для яких кардінг та хакінг є образом життя".

11 листопада 2010 року пакистанець Мухаммад Шираз на прізвисько "Кінозірка" розмістив на форумі рекламу вкрадених реквізитів кредитних карт і адресу свого месенджера для контактів.

Наступного дня Бондаренко оголосив перелік правил організації та заборонив розміщати на її сайті рекламу, яку не схвалило керівництво. Того ж дня він оголосив себе адміністратором, а Медвєдєва призначив офіційним скарбником організації.

Бондаренко був суворим лідером і, наприклад, розмістив 11 січня 2011 року перелік членів, яким заборонили доступ до форуму.

9 березня 2011 року він заборонив членам організації купувати та продавати платіжні карти та інші товари, вкрадені в громадян країн СНД.

У цьому документі згадуються десятки оголошень членів Infraud, які частіше за все пропонували один одному вкрадені реквізити платіжних карт, проте іноді рекламували авіабілети, готельні номери, прокат машин і білети на концерти за неймовірними пільговими цінами.

16 квітня 2016 року Медвєдєв оголосив на форумі угруповання, що Бондаренко зник, і що він, Медвєдєв, тепер є "адміном та власником".