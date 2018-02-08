"Петрівки" більше не буде: як декомунізовували метро Києва

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У четвер на вимогу закону про декомунізацію Київрада перейменувала станцію метро "Петрівка" на "Почайну".

Назва "Петрівка" була надана на честь діяча комуністичної партії Григорія Петрівського.

Нову дали на честь річки Почайни, яка є однією з найдавніших у Києві.

Також депутати перейменували цю лінії метро - з "Куренівсько-Червоноармійська" на "Оболонсько-Теремківську".

Навесні 2015 року Верховна Рада ухвалила низку законів щодо декомунізації, один з яких передбачає перейменування міст, вулиць та інших об'єктів, названих на честь діячів комуністичної партії СРСР.

Історія перейменувань

Це вже не перше рішення влади Києва про перейменування станцій метро. За часи незалежності у столиці перейменували більше десяти станцій.

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Після розпаду СРСР у столиці перейменували станцію "Площа Жовтневої революції" на "Майдан Незалежності", "Завод Більшовик" - на "Шулявську", "Жовтневу" - на "Берестейську", а "Комсомольську" та "Піонерську" - на "Чернігівську" та "Лісову".

Також "Червону площу" перейменували на "Контрактову площу", "Червоноармійську" - на "Палац Україна", "Ленінську" - на "Театральну", "Проспект Корнійчука" - на "Оболонь", "Дзержинську" - на "Либідську", а "Мечникова" - на "Кловську".

Також з назви метро "Святошино" прибрали у кінці букву "о".

Вже у 2011 році перед футбольним турніром Євро-2012 у Києві метро "Республіканський стадіон" перейменували на "Олімпійську".