Копирайт изображения Gerber Image caption Батько хлопчика сподівається, що перемога Лукаса допоможе краще сприймати людей з особливими потребами

Півторарічного хлопчика з синдромом Дауна обрали цьогорічним обличчям американської марки дитячої харчування Gerber.

Лукас Воррен зі штату Джорджія став першою дитиною з синдромом Дауна, якого назвали "дитиною Gerber". Його зображення використовуватимуть для продажу та презентації бренду.

У компанії Gerber кажуть, що вибір саме цього хлопчика з понад 140 тисяч дітей, може посприяти соціальному сприйняттю людей з особливими потребами.

Мати хлопчика Кортні розповіла, що вона подала світлину сина на фотоконкурс "за примхою".

"Ідеальним вибором" назвав Лукаса головний виконавчий директор Gerber Білл Партика.

Батько хлопчика Джейсон розповів у програмі NBC Today, що він сподівається, що перемога Лукаса "може допомогти багатьом людям з особливими потребами бути прийнятими та не обмеженими".

У соціальних мережах багато людей, серед яких і родичі осіб з синдромом Дауна, позитивно відгукнулися на новину.

"Моєму братові з синдромом Дауна у суботу виповнюється 32. Рада бачити красивого хлопчика Лукаса новим обличчям Gerber. Бачу, що прийняття і любов до тих, хто має синдром Дауна, зростає у порівнянні з тим, що було 32 роки тому. То ж моє серце неймовірно щасливе!!!"

Однак дехто у соціальних мережах стверджує, що філія Gerber - Gerber Life - мала іншу політику щодо дітей з синдромом Дауна.

"Чудово! Чи означає це, що Gerber Life почне страхувати дітей з синдромом Дауна? 2006 компанія відмовилась застрахувати мою дитину з синдромом Дауна".

Речниця Gerber Life повідомила BBC, що політика компанії щодо страхування ґрунтується на основі кожної окремої ситуації з дитиною.

"У нас є страхові поліси, що охоплюють дітей із синдромом Дауна", - додали в компанії, проте відмовилися коментувати окремі випадки.

Що таке "дитина Gerber"?