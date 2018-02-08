Хлопчик з синдромом Дауна став обличчям компанії Gerber
Півторарічного хлопчика з синдромом Дауна обрали цьогорічним обличчям американської марки дитячої харчування Gerber.
Лукас Воррен зі штату Джорджія став першою дитиною з синдромом Дауна, якого назвали "дитиною Gerber". Його зображення використовуватимуть для продажу та презентації бренду.
У компанії Gerber кажуть, що вибір саме цього хлопчика з понад 140 тисяч дітей, може посприяти соціальному сприйняттю людей з особливими потребами.
Мати хлопчика Кортні розповіла, що вона подала світлину сина на фотоконкурс "за примхою".
"Ідеальним вибором" назвав Лукаса головний виконавчий директор Gerber Білл Партика.
Батько хлопчика Джейсон розповів у програмі NBC Today, що він сподівається, що перемога Лукаса "може допомогти багатьом людям з особливими потребами бути прийнятими та не обмеженими".
У соціальних мережах багато людей, серед яких і родичі осіб з синдромом Дауна, позитивно відгукнулися на новину.
"Моєму братові з синдромом Дауна у суботу виповнюється 32. Рада бачити красивого хлопчика Лукаса новим обличчям Gerber. Бачу, що прийняття і любов до тих, хто має синдром Дауна, зростає у порівнянні з тим, що було 32 роки тому. То ж моє серце неймовірно щасливе!!!"
Однак дехто у соціальних мережах стверджує, що філія Gerber - Gerber Life - мала іншу політику щодо дітей з синдромом Дауна.
"Чудово! Чи означає це, що Gerber Life почне страхувати дітей з синдромом Дауна? 2006 компанія відмовилась застрахувати мою дитину з синдромом Дауна".
Речниця Gerber Life повідомила BBC, що політика компанії щодо страхування ґрунтується на основі кожної окремої ситуації з дитиною.
"У нас є страхові поліси, що охоплюють дітей із синдромом Дауна", - додали в компанії, проте відмовилися коментувати окремі випадки.
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Що таке "дитина Gerber"?
- Логотип компанії з дитячим обличчям бере початок 1928 року, коли Gerber закликала людей надіслати портрети своїх малюків.
- Тоді виграв малюнок надісланий Дороті Хоуп Сміт. Він залишається логотипом дотепер й став синонімом торгової марки.
- Сучасне втілення - конкурс Gerber "spokesbaby" (обличчя компанії) - розпочався 2010 року. Люди надсилають фотографії своєї дитини, одну з них обирають для презентації бренду.
- "Spokesbaby" не замінює значок "Gerber baby", але портрет використовується для продажу та представлення бренду.