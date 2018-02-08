Індекс Доу-Джонса знову впав більше ніж на 1000 пунктів

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На фондовій біржі в Нью-Йорку вдруге за тиждень впали акції: індекс Доу-Джонса Industrial Average обвалився більше ніж на 1000 пунктів, знизившись на 4,15% до 23,860.

Індекс S&P 500 знизився на 100,58 пунктів або на 3,75% до 2,581, а Nasdaq - на 274,8 пунктів, або ж на 3,9% - до 6 777,1.

Таким коливання передував день втрат на всіх основних європейських біржах.

Лондонський FTSE 100 закрився на 1,49%, склавши 770,69 пунктів. Німеччина та Франція знизились на 2,6% та 2% відповідно.

Побоювання, що більш сильна світова економіка підштовхне інфляцію та підвищить відсоткові ставки - знову призводить до падіння.

На останньому засіданні Банку Англії вирішили залишити відсоткові ставки на тому ж рівні - 0,5%. Водночас в Банку Англії заявили, що зміцнення економіки означає, що, ймовірно, процентні ставки зростатимуть швидше, ніж очікували ринки.

У січні індекс Доу-Джонса показував швидке зростання: протягом місяця він подолав рубежі в 25 і 26 тисяч пунктів.

Скидання акцій почалося минулого тижня, коли показники зростання зайнятості в США посприяли прогнозам щодо зростання облікової ставки.

Щотижневі дані про кількість безробітних у США в четвер показали, що звернення щодо допомоги по безробіттю знизились до найнижчого рівня майже за 45 років.

Падіння акцій викликало запитання до президента США Дональда Трампа, який неодноразово вихвалявся швидким зростанням ринку минулого року.

"Президент, як і решта Білого дому, стурбовані довгостроковими економічними показниками та чинниками", - сказав представник Білого дому.

У теорії вища зайнятість означає, що роботодавці повинні платити більше, щоб залучити й утримувати тих працівників, яких вони хочуть.

Вища заробітна плата може спричинити більшу інфляцію, яка потім вимагає підвищення процентних ставок, щоб утримувати їх.

Вищі процентні ставки "тиснуть" на витрати на позики для компаній та приватних осіб.