У США знову "шатдаун". Держустанови мають припинити роботу

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Конгрес США не зміг вчасно ухвалити новий бюджет. Відтак державні установи після опівночі за вашингтонським часом мають припинити виконувати всі свої функції, крім життєво важливих.

Це вже другий "шатдаун" у цьому році. Попередній тривав три дні з 20 по 23 січня і завершився прийняттям тимчасового бюджету на три тижні. Термін дії цього бюджету закінчився.

Раніше на цьому тижні керівництво демократів і республіканців у сенаті домовилося щодо проекту нового довгострокового бюджету, який передбачає значне підвищення витрат.

Однак консервативний сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол, який виступає проти будь-якого нарощування витрат федерального уряду, зумів самотужки затягнути засідання палати так, що часу на голосування до півночі не залишилося.

Сенат розійшовся на перерву і оголосив, що збереться відразу після опівночі, щоб спробувати таки ухвалити бюджет.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сенатор Ренд Пол (в центрі) так затягнув обговорення бюджету, що проголосувати до закінчення терміну попереднього бюджету не встигли

Навіть якщо бюджет буде підтриманий сенатом, його перспективи в палаті представників не очевидні, хоча спікер палати Пол Райан сказав, що документ зможе набрати необхідну більшість голосів.

Багато конгресменів-республіканців також виступають проти збільшення федеральних витрат.

При цьому і багато опозиційних демократів в палаті представників незадоволені параметрами бюджету, узгодженого сенаторами, оскільки він не передбачає жодних зобов'язань щодо легалізації в країні так званих "мрійників" - іммігрантів, нелегально привезених в країну в дитячому віці.

Колишня адміністрація Обами не змогла домогтися прийняття закону, що легалізує їх перебування в країні. Адміністрація Дональда Трампа дала зрозуміти, що без прийняття відповідного закону цих людей можуть депортувати на загальних підставах.

Копирайт изображения Reuters Image caption Ненсі Пелосі говорила про "мрійників" більш як вісім годин без перерви

У середу лідер демократичної меншості в палаті представників Ненсі Пелосі виступила з рекордною за тривалістю восьмигодинною промовою, в якій вона емоційно зачитувала історії "мрійників". У четвер Пелосі заявила, що особисто вона не може підтримати бюджет без гарантій захисту цих людей від депортації, але не стане вказувати рядовим конгресменам-демократам, як голосувати.

Білий дім у четвер рекомендував всім федеральним установам готуватися до припинення діяльності.

Під час "шатдауну" тисячі федеральних службовців відправляються в неоплачувану відпустку до прийняття нового бюджету. Помітним проявом "шатдауну" стає припинення роботи візових відділів американських посольств, а також закриття багатьох заповідників і пам'яток, що знаходяться у підпорядкуванні федеральному уряду. Зокрема, у січні для відвідувачів закрилася статуя Свободи в Нью-Йорку.