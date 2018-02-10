Сирійські військові збили ізраїльський винищувач

Копирайт изображения Reuters Image caption Літак впав на півночі Ізраїлю

Ізраїльський винищувач розбився після вогню сирійської протиповітряної оборони під час операції проти іранських позицій у Сирії, заявили ізраїльські військові.

Два пілоти катапультувались та безпечно приземлились на території Ізраїлю. Згодом їх доправили до госпіталю.

За даними Ізраїлю, це був винищувач F-16, який здійснював обстріл у відповідь на запуск дрону на ізраїльську територію. Дрон перехопили.

Раніше сирійським силам ППО не вдавалось збивати ізраїльські винищувачі.

Державні медіа Сирії повідомили, що це була відповідь на "акт агресії".

На північних територіях Ізраїлю та Голанських висотах було чути сирени.

Місцеві мешканці повідомляють, що чули численні вибухи та активність авіації на території поблизу кордону Ізраїлю з Йорданією та Сирією.

"Бойовий гелікоптер успішно перехопив іранський літальний апарат, який запустили з Сирії і він проник у Ізраїль", - йдеться у заяві військових.

Вони заявили, що Ізраїльські сили оборони завдали ударів по іранських цілях у Сирії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ізраїльський винищувач завдавав ударів по іранських цілях у Сирії

Сирійські державні медіа повідомили, що сили протиповітряної оборони країни відкрили вогонь у відповідь на ізраїльський "акт агресії" проти військової бази у суботу, влучивши у "більш ніж один літак".

Ізраїльські удари у Сирії вже стали звичними, вказує кореспондент ВВС з питань Близького Сходу Том Бейтмен. Проте наголошує, що збиття ізраїльського літака є свідченням серйозного загострення ситуації.

Іран разом з Росією є ключовим союзником сирійського президента Башара Асада, війська якого воюють із загонами повстанців з 2011 року.

Минулого року стало відомо, що Іран розбудовує військову базу у Сирії.

Керівництво Ізраїлю попередило, що не допустить цього.