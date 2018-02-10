Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї у Пхеньян

Копирайт изображения YONHAP Image caption Президент Південної Кореї тисне руку сестрі лідера КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї Мун Чже Іна найближчим часом відвідати Пхеньян.

Запрошення передала його молодша сестра Кім Йо Чжон. Вона перша з родини північнокорейських лідерів відвідала Сеул з нагоди Олімпійських ігор у Південній Кореї.

Кім Йо Чжон поспілкувалась з південнокорейським президентом у складі північнокорейської делегації високого рівня та усно передала запрошення, повідомляє агенція Yonhap.

Зустріч відбулась у президентському палаці, відомому як Блакитний будинок.

Представники влади Південної Кореї заявили, що президента країни запросили до північного сусіда "якомога швидше".

Повідомляється, що президент Мун обмінявся люб'язностями з пані Кім, разом з якою прибув формальний голова КНДР - голова президії верховних зборів країни Кім Йон Нам.

Це делегація найвищого рівня з півночі півострова з часів Корейської війни 1950-х років і перший візит правлячої родини КНДР у сусідню країну. Після війни ніхто з родичів Кім Чен Ина не зустрічався з південнокорейськими керівниками.

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Зустріч відбулась завдяки зимовій Олімпіаді у Південній Кореї, в якій обидві Кореї беруть участь однією командою. На відкритті Ігор спортсмени КНДР та Південної Кореї йшли під одним прапором.

Мун Чже Ін минулого року переміг на президентських виборах, виступаючи за покращення відносин з Північною Кореєю. Проте ситуація на півострові загострилась після нових ракетних випробувань КНДР.

Сестра Кім Чен Ина відвідала церемонію відкриття Ігор у п'ятницю 9 лютого. Там же був присутнім і віце-президент США Майкл Пенс.

Сестра лідера КНДР вважається одною із наближених до Кім Чен Ина. Минулого року брат призначив 30-літню сестру членом політбюро Трудової партії.