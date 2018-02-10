14 років у Ліберії: українські миротворці повертаються додому

Копирайт изображения GeneralStaff.ua Image caption Українські вертольоти виконували у Ліберії бойові завдання

Наступного тижня останні 25 військовослужбовців української миротворчої місії у Ліберії повернуться додому, повідомило представництво України при ООН.

Там уточнили, що 10 лютого 80 українських військових вже повернулись до України. Також очікується повернення до України трьох українських вертольотів Мі-8, які донедавна були у складі місії.

До квітня цього року з Ліберії виведуть усі військові та поліцейські підрозділи, які працювали під егідою ООН.

Українські миротворці

Українці брали участь у миротворчій місії у Ліберії 14 років.

56 окремий вертолітний загін Місії ООН виконував завдання у Ліберії з січня 2004 року.

Українські авіатори забезпечували супровід наземних колон, патрулювали повітряні кордони, займались медичною евакуацією та пошуково-рятувальними операціями.

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Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом роботи місії українські пілоти брали участь і в бойових діях.

Зокрема, у 2010 році за наказом командувача сил ООН у сусідньому Кот-д'Івуарі українські Мі-24 знищили склади із системами залпового вогню.

Також українські військові знищували важке озброєння та вогневі позиції місцевих повстанців.

14 вертольотів

Загалом у 2004 році Україна направила до Ліберії 14 вертольотів - шість Мі-24 та 8 Мі-8.

Чисельність військовослужбовців складала понад 300 осіб.

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В останні роки Україна поступово зменшувала свою присутність у миротворчій місії в Ліберії.

У 2014 році багато політиків критикували українську владу, що та терміново не відкликала увесь особовий склад та бойові вертольоти для потреб АТО на Донбасі.

Таку позицію тоді пояснювали виконанням Україною своїх міжнародних зобов'язань.

До останнього часу у складі місії перебували 105 військових та три вертольоти Мі-8.

За час роботи місії відбулось 23 ротації, а службу пройшли 5,5 тисяч військових, п'ять з них загинули.