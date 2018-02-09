Конгрес США схвалив новий бюджет, "шатдаун" закінчується

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Американський конгрес ухвалив новий бюджет, "шатдаун" скоро закінчиться.

Бюджет схвалили сенат та палата представників, проте його ще не підписав президент країни Дональд Трамп.

Документ має 650 сторінок та пропонує збільшити витрати на оборону приблизно на 300 млрд доларів, а також витрати федерального уряду.

Раніше конгрес не зміг вчасно ухвалити новий бюджет. Відтак державні установи 9 лютого мали припинити виконувати всі свої функції, крім життєво важливих.

На цьому тижні керівництво демократів і республіканців у сенаті домовилося щодо проекту нового довгострокового бюджету, який передбачає значне підвищення витрат.

Однак консервативний сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол, який виступає проти будь-якого нарощування витрат федерального уряду, зумів самотужки затягнути засідання палати так, що часу на голосування до півночі не залишилося.

Параметрами бюджету не задоволені багато конгресменів-республіканців та опозиційних демократів.

Сенат розійшовся на перерву і оголосив, що збереться відразу після опівночі, у п'ятницю, аби спробувати таки ухвалити бюджет.

Це вже другий "шатдаун" у цьому році.

Попередній тривав три дні з 20 по 23 січня і завершився прийняттям тимчасового бюджету на три тижні. Термін дії цього бюджету вже закінчився.