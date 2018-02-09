Нігерієць 15 років видавав себе за адвоката
Поліція нігерійського міста Лагос заарештувала 49-річного чоловіка, якого підозрюють в незаконному веденні адвокатської діяльності протягом 15 років.
Речник місцевої поліції Чіке Оті розповів BBC про те, що чоловік не зміг сформулювати свої юридичні аргументи під час розгляду справи. Саме це і викликало сумніви в іншого адвоката, присутнього в суді.
Сам підозрюваний поки що не прокометував ситуацію.
Як виникли підозри?
Пан Оті повідомив, що псевдоадвокат практикував юридичну діяльність впродовж останніх 15 років. І ніхто його не викрив.
Представник поліції розказав, що чоловік мав лише "елементарні знання в юридичній сфері та не був професіоналом".
Підозри щодо кваліфікації адвоката виникли під час судового розгляду кримінальної справи у вівторок.
Його клієнт хотів змінити заставу, а підозрюваний не знав, як це зробити.
За словами пана Оті, інший адвокат засумнівався в кваліфікації цього захисника, а також з приводу його реєстрації в колегії адвокатів країни.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, в поліції виникли підозри до чоловіка, який сказав, що він вивчав право в одному з українських університетів, але його ще не запросили до колегії адвокатів Нігерії.
Попри це він виграв кілька судових справ.